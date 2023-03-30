姜濤日本搞大project 同行仲有古巨基老婆

MIRROR成員姜濤、李駿傑(Jeremy)及柳應廷(Jer)早前到日本匯合盧瀚霆(Anson Lo)一齊大搞「big project」，先行返港的呂爵安(Edan)昨晚被問及此事時，長嘆了一聲，並表示自己也很想參與，「個big project都幾big，有得join都想join，下次啦！希望佢哋順利，佢哋對呢個project都好緊張，希望到時大家都歡喜。」

有份參與今次big project的姜濤，上載與工作人員的合照，相中更見到古巨基太太Lorraine。姜濤先後上載3張合照，首張照片比較朦朧，留言「secret project」及「昨天很開心的一晚，謝謝你們大家。」第二張則用日文寫道「期待更多作品」，第三張則是「這張大家比較帥」。由於第二張照片是以日文留言，估計相中有來自當地的工作人員。

傳MIRROR部分成員推出品牌

古巨基過去曾先後跟Edan及Anson Lo合作，他與太太Lorraine更為Anson Lo的品牌擔任軍師。有指MakerVille有意為MIRROR部份成員開公司推出自家品牌，早前便有Anson Lo的「ALLOVER」面世，如今姜濤與Lorraine同框，不排除他會是下位推出品牌的鏡仔，而且同樣有基仔及Lorraine參與。

Lorraine早年獲基仔打本開設網上平台及成立經理人公司，搞作多多，而基仔亦與不少後起之秀合作，及曾表示可以為ERROR度一個合作計劃。