姜濤曾遇心儀對像但不敢發展 談「C位」不保：我唔會講冇所謂

姜濤自5年前參加《全民造星》時開始接受鄭裕玲(Do姐)訪問，一直甚獲Do姐歡心，是她唯一follow的香港藝人，他接受Do姐YouTube頻道《The Do Show》的訪問昨晚(14日)播出，他深入剖白心底想法，坦言入行以年曾遇心動對象，更直認有擔心失去「C位」，不諱言MIRROR既是兄弟亦是競爭對手。 姜濤雖然不是首次接受Do姐訪問，但仍表現緊張，不時把玩手指，他自言是獨子，自小受父母教導不太易相信人，但現在已較易交朋友，只是較慢熱，因入行後身邊太多人，不懂得去判斷。

想30歲結婚 喜歡可愛型 姜濤的感情問題向來備受關注，24歲的他出道後從未正式拍拖，他直言喜歡小朋友，尤其喜歡小女孩，被Do姐問到：「你渴唔渴求結婚㗎」？姜濤秒答：「我點都會結婚，我應該幾早結婚。」他坦言父母感情麻麻，嚮往有個好家庭，希望約30歲結婚，但會隨緣，不想太遲結婚，擔心與子女有代溝。 姜濤過往曾多次表示喜歡可愛型女生，例如有村架純，Do姐直接問他可曾遇過令他心動的女生，姜濤即答：「當然有」，並掩住個嘴笑，其實他曾經遇過心儀的女生，只是不夠膽量開始，他坦言不拒抗拍拖，「睇緣份啦，但如果有(對象)，我覺得，唔理啦，可能我都會唔理，我會。」不過他亦明白另一半會有壓力，不敢想太多。

學接受花姐有天會離職 最愛 《鏡中鏡》 Do姐又問姜濤與經理人花姐關係，姜濤形容花姐是他第二個阿媽，會跟她分享內心秘密跟，但自問不是聽話的人，音樂上好多新嘗試，兩者會有分歧。若然有天花姐離開怎算？姜濤表示亦會學懂接受，「都應該，因為其實佢都攰，喺時候休息吓，因為佢同時處理我哋十幾個人，冇自己生活，如果有日離開，都要學識接受，唔好依賴，唔好挽留。」 姜濤直言出道以來都算順風順水，但亦做錯過事，例如年初在「叱咤」頒獎禮的表現，但當時狀態和情緒就是這樣，故亦沒有後悔，姜濤直認反叛，最喜歡的作品是《鏡中鏡》，雖然爭議大，但仍選擇以不同方式演繹。Do姐指出，一旦做錯，全世界都知道，姜濤就引用爸爸經常說的作比喻，就是要煮嘢食，就不要怕焫親手。