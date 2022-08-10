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娛樂
2022-08-10 10:59:14

姜濤柳應廷缺席《阿媽有咗第二個》今日首映禮 粉絲全天候包場風雨不改

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姜濤將缺席《阿媽有咗第二個》首映。 柳應廷(Jer)將缺席《阿媽有咗第二個》首映。

MIRROR紅館演唱會第四場發生嚴重意外，巨型屏幕墜下導致兩名舞蹈員李啟言(Mo)和張梓峰(阿峰)受傷，演唱會腰斬並取消所有餘下場數。意外發生至今兩星期，MIRROR十二子全面停工，並辭演本月中的SUMMER SONIC音樂祭東京站之演出。姜濤和柳應廷(Jer)首部主演的電影《阿媽有咗第二個》，將於今晚(10)在銅鑼灣舉行首映，惟出席演員的名單沒有兩人的名字，相信二子仍需時間平伏心情，事發後姜濤曾出po表明會一起站起來，不過阿Jer除了轉載24位舞蹈員的聲明，暫時仍未有出po，而他的好兄弟Edan(呂爵安)則在3號風球大風雨的晚上，在社交平台限時動態分享照片，叮囑大家打風落雨要帶雨傘。

Edan昨晚在社交平台限時動態，貼心提醒大家打風落雨要帶雨傘。 阿Jer在《阿媽有咗第二個》演名校高材生，毫無違和感，表現亮眼。 姜濤在《阿媽有咗第二個》的歌手夢，有岑珈其、麗英和毛舜筠做神隊友。 毛舜筠在《阿媽有咗第二個》帶著演戲新丁姜濤和阿Jer，盡顯影后功架。

全天候首映日 風雨不改

雖然姜濤和阿Jer缺席首映禮，但首映日如期於今天舉行，由早上9:50開始直至深夜。姜濤和柳應廷的官方fans club亦安排了包場睇戲，今早已有大批包場的姜糖到戲院應援。而電影公司就特定購買了電車車身廣告，讓戲中3位主角周美鳯(毛舜筠飾)、方晴(姜濤飾)和盧子軒(柳應廷)能遊走於城市。同時，銅鑼灣時代廣場的「子彈𨋢」亦有3位人物的巨型海報，限定8911日一共3天，讓粉絲睇戲之餘亦可打。

粉絲可到銅鑼灣時代廣場的「子彈𨋢」打卡，限定至明天公映日(11日)。 粉絲可到銅鑼灣時代廣場的「子彈𨋢」打卡，限定至明天公映日(11日)。 粉絲可到銅鑼灣時代廣場的「子彈𨋢」打卡，限定至明天公映日(11日)。 大批姜糖帶著燈牌到戲院包場睇戲。 粉絲穿著《阿媽有咗第二個》的紀念T-恤打卡兼睇戲。
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