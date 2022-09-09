姜濤混血表妹楊佳琪Angelina爬頭拍Netflix美劇 背景強大被指係「翻版苟芸慧」

姜濤混血表妹楊佳琪Angelina有份參與Netflix劇集《俄亥俄的魔鬼》（Devil in Ohio）演出。

人氣男團MIRROR因演唱會意外停工兩個月，8、9月公開活動全部取消；姜濤與Ian陳卓賢主演嘅ViuTV劇集《季前賽》原定於8月29日播出，亦需延期，有傳ViuTV計劃10月24日開播。早前來港睇MIRROR開紅館騷嘅姜濤中英混血兒表妹楊佳琪（Angelina）與姜濤感情甚好，而原來21歲Angelina來頭不小， 曾參加過《溫哥華華裔小姐競選》，最近更有份參與Netflix劇集《俄亥俄的魔鬼》（Devil in Ohio）演出。

Angelina於《俄亥俄的魔鬼》第七集亮相，飾演一眾主角嘅高中師妹，於收祭舞會見證神秘少女Mae（Madeleine Arthur飾）獲選「豐收祭舞后」。即使只係出鏡短短幾秒時間，但Angelina比姜濤更快打入美劇界，更與陳法拉睇齊。