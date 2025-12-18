熱門搜尋:

娛樂
2025-12-18 02:39:56

姜濤演唱會｜兩度淚灑舞台 自爆諗過取消個唱(有片+完整歌單)

姜濤的第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》今晚(17日)於亞博開鑼，獲偶像王嘉爾(Jackson Wang)擔壬嘉賓。姜濤首次獻唱多首新專輯《COMPOSITION》的歌曲，當唱首次參與作曲的《寂寞圓舞》前，他首度開腔，已經等了今日很久，「我真係等咗好耐，今年無論係自己，咩都好，都發生咗、經歷咗好多嘢，我有諗過推遲呢個騷、唔做呢個騷，咩感覺都試過，但係我心入面話俾我知，我係喜愛呢個舞台、我係喜愛表演，所以我堅持做。希望大家將大家嘅情緒釋放出嚟，開開心心行出去。」

姜濤在演唱會上，兩度灑淚。(吳康琦攝) 姜濤唱《孤獨病》和國語作品《流浪星球》時，兩度哽咽， 姜濤唱《孤獨病》和國語作品《流浪星球》時，兩度哽咽， 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》，升起吊臂至半空繞場一周，拉近與山頂觀眾的距離。(吳康琦攝) 姜濤《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》，升起吊臂至半空繞場一周，拉近與山頂觀眾的距離。(吳康琦攝) 姜濤《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》，升起吊臂至半空繞場一周，拉近與山頂觀眾的距離。(吳康琦攝)

兩度淚灑舞台

當姜濤登上高台唱《孤獨病》時，一度感觸落淚。其後唱完《岩巉》，唱首支國語歌《流浪星球》，再度灑淚，一度唱不下去，全場觀眾即接力大合唱，姜濤唱畢後多謝觀眾幫忙，「呢個演唱會對我嚟講係考試，知道呢個表演仲有好多，可以做得更好嘅地方，我希望大家可以給予多些意見，有乜做得唔好都多多包涵，無論是台前幕後的意見都會聽。Z他說這半年學識咗好多嘢。」他自言會做一個《Better Man》。

姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤《“LAVA” LIVE 2025》頭場。(娛樂組攝) 姜濤《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》，唱《濤》時大屏幕呈現太極模樣。(吳康琦攝) 姜濤《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》，唱《濤》之前的過場舞。(吳康琦攝) 姜濤《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》，以水來奏樂。(吳康琦攝)

吊臂升至半空繞場一周

今次姜濤的舞台出動了吊臂裝置，本來在台上演唱的他踏上高台唱《亞特蘭提斯》，台板化成吊臂升至半空，裝置環繞整個舞台，令山頂位置的觀眾亦可以清楚見到姜濤，非常寵粉，他接連再唱《I Need You In My Li(f)e》和《追愛狂想》，才降落地面，加上噴出K字、濤樣和糖型紙碎，全場非常興奮。

姜濤其後表示沒有為演唱會度一些講稿內容，而今次演出內容都有很多自己的情緒、感受，希望可以在舞台上以直接方式表達出來。他說︰「我好相信當下嘅真心講嘅嘢係最真，同埋最代表我自己。當然表演係要度，講嘢我唔係咁叻，但我用個心去講嘅話，都應該唔會好失禮。」

姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》頭場。(吳康琦攝) 《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》頭場，姜濤與舞蹈員齊齊謝幕。(吳康琦攝) 姜濤《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》頭場，K字、濤樣和糖形的紙碎，非常有心思。(吳康琦攝) 姜濤《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》演唱會，全場大合場《風雨不改》。

大合唱《風雨不改》

當姜濤返回後台換衫時，舞台螢幕展示「他所承受的每一次傷害，你們都承受著同的痛；請手拖手，風雨不改，與他們一向光明邁進」，全場即大合唱《風雨不改》，配合大會鏡頭捕捉的觀眾舉牌、燈海畫面，場面溫馨。

接著，他唱出《好得太過份》送予fans。完場前姜濤分別送上《愛情簽證申請》和《蒙著嘴說愛你》，舞蹈員拉著巨型吹氣姜B和糖，姜濤伴隨著跳舞，色彩繽紛，猶如置身遊樂園，熱鬧又溫暖。

《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》完整歌單(12月17日)

1 Boulder

2 白果

3 Master Class

4 黑月

5 DUMMY

6 鏡中鏡

7 以父之名

8 寂寞圓舞

9 孤獨病

10 岩巉

11 流浪星球

12 Better Man

13 濤

14 作品的說話

15 亞特蘭提斯

16 I Need in My Li(f)e

17 追愛狂想

18 On A Sunny Day

19 風雨不改

20 好得太過份

21 Made Me a Man(姜濤+王嘉爾)

22 Every Single Time(姜濤+王嘉爾)

23 愛情簽證申請

24 蒙著嘴說愛你

