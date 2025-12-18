姜濤演唱會｜兩度淚灑舞台 自爆諗過取消個唱(有片)

姜濤的第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》今晚(17日)於亞博開鑼，獲偶像王嘉爾(Jackson Wang)擔壬嘉賓。姜濤首次獻唱多首新專輯《COMPOSITION》的歌曲，當唱首次參與作曲的《寂寞圓舞》前，他首度開腔，已經等了今日很久，「我真係等咗好耐，今年無論係自己，咩都好，都發生咗、經歷咗好多嘢，我有諗過推遲呢個騷、唔做呢個騷，咩感覺都試過，但係我心入面話俾我知，我係喜愛呢個舞台、我係喜愛表演，所以我堅持做。希望大家將大家嘅情緒釋放出嚟，開開心心行出去。」

兩度淚灑舞台 當姜濤登上高台唱《孤獨病》時，一度感觸落淚。其後唱完《岩巉》，唱首支國語歌《流浪星球》，再度灑淚，一度唱不下去，全場觀眾即接力大合唱，姜濤唱畢後多謝觀眾幫忙，「呢個演唱會對我嚟講係考試，知道呢個表演仲有好多，可以做得更好嘅地方，我希望大家可以給予多些意見，有乜做得唔好都多多包涵，無論是台前幕後的意見都會聽。Z他說這半年學識咗好多嘢。」他自言會做一個《Better Man》。

吊臂升至半空繞場一周 今次姜濤的舞台出動了吊臂裝置，他走上吊臂之後升至半空唱出《亞特蘭提斯》、《I Need You In My Li(f)e》和《追愛狂想》時，裝置更環繞整個舞台，令山頂位置的觀眾亦可以清楚見到姜濤，加上噴出K字、濤樣和糖型紙碎，令全場非常興奮。 姜濤其後表示沒有為演唱會度一些講稿內容，而今次演出內容都有很多自己的情緒、感受，希望可以在舞台上以直接方式表達出來。他說︰「我好相信當下嘅真心講嘅嘢係最真，同埋最代表我自己。當然表演係要度，講嘢我唔係咁叻，但我用個心去講嘅話，都應該唔會好失禮。」

當姜濤返回後台換衫時，舞台螢幕展示「他所承受的每一次傷害，你們都承受著同的痛；請手拖手，風雨不改，與他們一向光明邁進」，全場即大合唱《風雨不改》，配合大會鏡頭捕捉的觀眾舉牌、燈海畫面，場面溫馨。 接著，他唱出《好得太過份》送予fans。完場前姜濤分別送上《愛情簽證申請》和《蒙著嘴笑愛你》，舞蹈員拖著巨型吹氣姜B和姜糖，姜濤伴隨著跳舞，場面溫暖。