姜濤演唱會｜公開認愛湯令山 台上比拼射籃姜濤獲咀兩啖

姜濤個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》昨晚(4日)舉行第三場，姜爸、MIRROR隊友Jer(柳應廷)、Edan(呂爵安)和Jeremy(李駿傑)，以及古巨基與太太Lorraine都有入場支持。這晚請來湯令山(Gareth. T)擔任嘉賓，姜濤介紹Gareth. T出場時，鬼馬地扮公開戀情，他突然很認真地表示，我好想好坦白咁同大家講一件事，其實……」當全場安靜聽他說話，他續說，「我真係喺好耐好耐之前就好鍾意一個人……呢個人喺我心入面，我心入面全部都係佢，呢首歌就送畀佢。」全場觀眾尖叫，以為姜濤公開要公開戀情，接著姜濤唱《都是你All of you》時，湯令山便出場加入合場。

大懲罰：咀姜濤 兩人合場完後，Gareth. T見姜濤表現輕鬆，問道，「前兩日你都好緊張，點解今日見到我咁輕鬆？」姜濤笑言過去兩年都被嘉賓食住，今次終於可食住對方，他又好奇地摸Gareth. T的Skin head，問他是否需要洗頭，Gareth. T秒回：「梗係要啦。」接著兩人在台上比拼射籃，輪流向「人肉籃架」射波，Gareth. T連射兩球均不人，反觀姜濤就連入兩球，Gareth. T一度質疑「人肉籃架」移動接波，姜濤還抵死地表示，「佢可以郁架！」最後，Gareth. T僅射入第三球，落敗的他要接受大懲罰，就是台下姜糖恨都恨唔到的「咀姜濤一啖」。