姜濤演唱會｜公開認愛湯令山 台上比拼射籃姜濤獲咀兩啖

姜濤個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》昨晚(4日)舉行第三場,姜爸、MIRROR隊友Jer(柳應廷)、Edan(呂爵安)和Jeremy(李駿傑),以及古巨基與太太Lorraine都有入場支持。這晚請來湯令山(Gareth. T)擔任嘉賓,姜濤介紹Gareth. T出場時,鬼馬地扮公開戀情,他突然很認真地表示,我好想好坦白咁同大家講一件事,其實……」當全場安靜聽他說話,他續說,「我真係喺好耐好耐之前就好鍾意一個人……呢個人喺我心入面,我心入面全部都係佢,呢首歌就送畀佢。」全場觀眾尖叫,以為姜濤公開要公開戀情,接著姜濤唱《都是你All of you》時,湯令山便出場加入合場。