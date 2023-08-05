熱門搜尋:
姜濤 居屋2023 暑假活動 荷花BB展2023 三隧分流 親海駅II 微辣 銀色債券 C觀點 網上熱話 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 免疫力 移民
返回
娛樂
2023-08-05 01:34:19

姜濤演唱會｜公開認愛湯令山 台上比拼射籃姜濤獲咀兩啖

分享：
姜濤第三場演唱會請來湯令山擔任嘉賓。

姜濤第三場演唱會請來湯令山擔任嘉賓。

姜濤個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》昨晚(4)舉行第三場，姜爸、MIRROR隊友Jer(柳應廷)Edan(呂爵安)Jeremy(李駿傑)，以及古巨基與太太Lorraine都有入場支持。這晚請來湯令山(Gareth. T)擔任嘉賓，姜濤介紹Gareth. T出場時，鬼馬地扮公開戀情，他突然很認真地表示，我好想好坦白咁同大家講一件事，其實……」當全場安靜聽他說話，他續說，「我真係喺好耐好耐之前就好鍾意一個人……呢個人喺我心入面，我心入面全部都係佢，呢首歌就送畀佢。」全場觀眾尖叫，以為姜濤公開要公開戀情，接著姜濤唱《都是你All of you》時，湯令山便出場加入合場。

姜濤第三場演唱會請來湯令山擔任嘉賓。 姜濤第三場演唱會請來湯令山擔任嘉賓。 姜爸入場欣賞姜濤第三場演唱會 姜濤與Gareth. T合唱後，在台上比拼射籃。

大懲罰：咀姜濤

兩人合場完後，Gareth. T見姜濤表現輕鬆，問道，「前兩日你都好緊張，點解今日見到我咁輕鬆？」姜濤笑言過去兩年都被嘉賓食住，今次終於可食住對方，他又好奇地摸Gareth. TSkin head，問他是否需要洗頭，Gareth. T秒回：「梗係要啦。」接著兩人在台上比拼射籃，輪流向「人肉籃架」射波，Gareth. T連射兩球均不人，反觀姜濤就連入兩球，Gareth. T一度質疑「人肉籃架」移動接波，姜濤還抵死地表示，「佢可以郁架！」最後，Gareth. T僅射入第三球，落敗的他要接受大懲罰，就是台下姜糖恨都恨唔到的「咀姜濤一啖」。

 

Gareth. T在萬人面前咀姜濤。 Gareth. T在萬人面前咀姜濤。 Gareth. T在萬人面前咀姜濤。 Gareth. T在萬人面前咀姜濤。 Gareth. T在萬人面前咀姜濤。 Gareth. T在萬人面前咀姜濤。 Gareth. T咀過返尋味，錫完姜濤左面再錫右邊面。 被咀的姜濤，風騷地戴著湯令山的黑超，返回後台。

咀過返尋味 塗完唇膏再來一次

Gareth. T在眾人起哄下，當眾錫姜濤左面頰，他深呼吸表示，「第一次咁多人面前咀，有無搞錯！」被錫很的姜濤立即擰面，而看似非常緊張的Gareth. T，隨後取出一支潤唇膏，一咀再咀，不過今次就錫姜濤的右面頰，而姜濤更谷起「面豬墩」迎接一吻，被吻完再吻的姜濤笑言：「我走先，返落台冷靜吓先。」隨手拿走Gareth. T的黑超，而Gareth. T就拿出第二副黑超，在唱歌前表示，他感激每逢節目總收到姜糖的禮物，最難忘是一張卡，一打開是姜濤對他說生日快樂，接著他唱《Honest》前表示，「呢首英文歌，意思係在千萬人裡，都要保持誠實。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受