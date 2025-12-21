姜濤演唱會｜剖白A/B版姜濤曾欠溝通 與湯令山合唱最喜愛歌曲 獲林青霞捧場大讚

姜濤昨晚(20日)《KEUNG TO ”LAVA“ LIVE 2025》第4場。去年曾與姜濤在在慈善晩宴合唱張國榮《明星》的林青霞，昨晚亦有捧場，林青霞在社交平台分享與姜濤的合照，寫道：「這位是去年跟我一起合作『腦智同護』公益活動的偶像歌手姜濤。他的真誠、善良和努力，令到公衆都愛他、支持他。今晚去欣賞他的演唱會，觀眾席人山人海，座無虛席，在此祝福他一切順利！前途無量。」

請來好友Gareth. T湯令山擔任嘉賓，姜濤搞笑戴上黑超扮Gareth. T，兩人合唱《用背脊唱情歌》後，姜濤笑問：「你平時戴黑超點睇到嘢？」接著他率先「示愛」，「你呢首《用背脊唱情歌》喺我心目中，係今年我最喜愛嘅一首歌，究竟經歷咗乜嘢可以寫出呢首歌，(湯：唔想再提返)，你好似有一排冇寫歌俾我？」兩人認識逾5年，Gareth. T多謝姜濤給他機會寫歌，姜憶述Gareth. T為他作曲兼監製《Master Class》時，孭著背囊的模樣，Gareth. T笑回︰「我而家都係孭背囊。」，姜濤續指，「雖然私底下無好多交流，但有咩事好想用歌去達，Gareth即刻明我想要啲乜嘢，每次俾好多新衝擊我。」兩人擁抱並互相多謝後，姜濤將舞台留給Gareth T獨唱《去北極忘記你》。

自揭姜濤A情緒主導

昨晚，姜濤唱有份作曲的新歌《寂寞圓舞》前，分享這一年姜濤內心的小故事，形容這歌是過去一年的自我對話，「其實姜濤一直有分姜濤A、姜濤B，唔係你哋講嗰個姜B。過去幾年，姜濤A係好直接、好專注自己事業、專注人哋點睇自己嘅一個人。姜濤A唔係你哋喺台上見到嗰個佢，佢只會出現喺離開台嘅時候，姜濤A嘅面貌只係得身邊嘅人睇過，花姐成日話頂唔順，就係姜濤呢一面，佢係任性好直率嘅一個人，會俾情緒主導咗自己，無真正同自己溝通，我成日都話你哋要同自己溝通多啲，我發現無同自己溝通過，而過去幾年嘅我就係俾佢主導好多情緒，亦都傷害咗好多身邊好珍視好重視嘅人。」

兩個版本學習共生

其後，姜濤自言這幾年研究很多宗教佛學靈性哲學，令自己心理有更多學習，所以演唱會亦採用了兩極陰陽概念。他唱《Better Man》前，就分享姜濤B的故事，「姜濤B係一個好懂事、好理性嘅一個人，佢發覺呢幾年愈嚟愈無辦法同姜濤A去溝通，因為真係有太多事情發生嘅時候，姜濤A俾情緒主導好多，慢慢姜濤B無辦法handle到佢，因為好難好難去控制，姜濤B都唔知可以點做，只可以每次同姜濤A講唔好咁，人哋唔鍾意，但佢忽略姜濤A真正想需要嘅嘢，姜濤A擔心失去、好唔相信呢個世界真係咁愛呢個人。」他自言看著姜糖的應援展覽，有時覺得不認識展覽中的自己，不清楚大家支持的，是否最真實的自己，一直不知姜濤A和姜濤B之間，要選擇哪一位，後來才領悟，「我唔需要佢兩個對立，我需要佢哋共生，因為只有共生先可變成一個better man！」