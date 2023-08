MIRROR成員姜濤,一連四場的個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》昨晚舉行第2場,並請來張繼聰及謝安琪夫婦擔任嘉賓,當姜濤與謝安琪拖手合唱時,更怕醜到甩嘴面紅硬晒軚,場面搞笑。

近日要keep住一副好身型的姜濤,昨晚演出後,在社交平台上載了兩張在舞台底下的扁嘴及微笑的照片,表情生鬼可愛,貪吃的他留言大爆完騷後最想打邊爐︰「還有兩天!就可以吃火鍋了~」而擔任嘉賓的張繼聰則留言謂「Thank you for having us bro」。