姜濤演唱會｜宣布3月啟動英國巡唱 感恩開騷前獲前輩致電鼓勵 回應出席叱咤頒獎禮傳聞(有片)

姜濤合共9場的《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》昨晚(26日)圓滿結束，姜濤完show後受訪，問到是否夠喉時，他笑言，「夠了！」但感恩可透過演唱會站舞台表演和分享這一年的心聲，他自言最難是與fans互動「傾偈」，「唔想每晚講同一樣嘢，諗咗框架又想

有啲唔同，跟大家互動，原來好難。」其中兩大考驗是演唱會停電(21日)及平安夜「拖時間」倒數，他沾沾自言成長了，執生技巧也算不錯，「當係一件好事，好特別嘅經歷，大家反應都唔講得係壞事，俾個機會同大家傾吓偈。」至於停電原因暫仍未了解。談到起初想過取消個唱，如今完成9場，他表示，「既然個天安排我依家接受大家訪問，做得成呢個show，可以話係最好嘅安排，對我自己嚟講，盡咗力就夠。」

個唱前發生大埔火災慘劇，姜濤坦言有一半內容因此而修改，其中刪減了涉及火的效果，「例如噴火，會有火包圍住我，仲有風機，驚大家聯想唔好嘅嘢。」他坦言，「係好掙扎嘅選擇，擔心改rundown會唔會改得好，但細榮(監製莊少榮)俾咗好大信心：『放心，就算改咗都會好好睇！』我諗係上天嘅旨意，比起岩漿，最核心主題係重生。」而主題曲《LAVA》改為《Boulder》，經開會討論，大概改了一半歌詞。另外還有Robert Wun設計價值逾30萬的服裝，「大家都好鍾意，但擔心大家有唔好嘅聯想，冇辦法。」他不諱言，因為連串的改動，壓力大如山，故在頭場時多次落淚，但重申並非失戀落淚，「證明我唱情歌都可令大家有聯想，(望著花姐)唔好話我唱情歌無經驗。」花姐笑言都被姜濤感動。



今次演唱會請來王嘉爾(Jackson Wang)、蕭敬騰等重量級前輩嘉賓，他表示親自作出邀請，抱著一試的心態，感恩獲爽快答應。其中與蕭敬騰合唱《王妃》更獲讚震音獨特，姜濤謙說，「唱將唔敢當，略有研究，仲有好多進步空間，都係蕭敬騰嘅鼓勵。」他坦言跟每位嘉賓合唱都感壓力，即使隊友陳卓賢(Ian)合唱亦不例外，「佢首《留一天與我喘息》好難唱，我唱時falt咗少少。」談到姜濤A和姜濤B之論，成為fans熱話，姜濤笑言：「大家成日問我姜濤A定B，我進化咗係姜C啊！」談到他在台上自爆「姜濤A」曾激到花姐要食藥，「係呀，搞到血壓高食藥！(花姐：我本身都高！)好耐之前嘅事，所以唱《以父之名》懺悔。」 姜濤曾在演唱會透露，開show前接獲一位前輩親自來電鼓勵，有不少fans推測是陳奕迅(Eason)，問到前輩身份，姜濤望望花姐後回應，「哈哈，多謝大家！(留白？)係啦，演唱會話留白，俾大家自己解讀。」至於這番說話的內容，姜濤就表示，「佢話呢個年紀嘅我已做得好好，唔好有太大壓力，唔好理外界講啲乜嘢，盡力做返自己，最真誠面對自己，講出自己想講嘅嘢，唔需要理外界聲音，多啲同工作人員玩吓、溝通，當係玩咁就得。」



與Day跳舞望眉心 唔敢眼接觸 談到尾場與COLLAR成員許軼(Day)唱《Every Single Time》時跳辣身舞，引來全場尖叫，他笑言，「大家睇得開心就得，其實我哋表演時都係望對方眉心，唔敢有太多眼神接觸，畢竟我哋唔係成日聯絡。」至於encore選唱《Dear My Friend,》，他坦言，起初大家都不敢將這歌放入演唱會歌單，純粹即日的決定，唱畢全首歌都沒有落淚，非常叻仔，他回應道，「大個喇，無必要，除咗喊都有好多方法面對，唔係叫大家唔釋放情緒，但對於呢位朋友，我都有同佢講，唔想再喊住唱呢首歌，要好聽啲唱俾佢聽。」至於最後唱《終身美麗》時，分享在摩天輪對姜媽唱歌的故事，問到為何不邀請姜媽現場睇，他笑言拍片給她看便可以，「佢太高調，搞唔掂，但要盡量低調啲。」 未收通知出席頒獎禮 元旦奉上《MAMA》演出 完成個唱後，姜濤暫未能休息，除了今日(27日)開始投入為澳門的除夕和元旦show排練，更宣布將於3月展開世界巡唱，由英國站開始，其他地區則仍待公布，但表明不會帶姜媽同行，以免分心照顧。問到可會將和《2025 MAMA Awards》的表演搬上元旦show舞台時，姜濤回應道，「始終大家都咁用心去準備，都想有機會展現新嘅編排俾大家睇。」問到取消《MAMA》頒獎禮演出可感失望時，他就引用演唱會的陰陽主題，「凡事有兩面，視乎你點睇，緣份未到啫！」至於可會趕回港出席叱咤頒獎禮，他表示平常心，「我哋未有通知同安排住，暫時大家都focus喺表演度。」