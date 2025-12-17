熱門搜尋:
娛樂
2025-12-17 23:55:00

姜濤演唱會｜戴紅色con化身吸血鬼 頭場有王嘉爾做嘉賓(有片)

姜濤以吸血鬼造型出場。(吳康琦攝)

姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》今晚(17日)於亞博開鑼。合共9場的個唱將有不同嘉賓，頭炮有全球人氣歌手王嘉爾(Jackson)，這亦是他相隔6年再踏香港舞台。毛舜筠、Sica與姜糖媽媽（洪淑燕）都有捧場。

姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 毛舜筠捧場支持姜濤。 Sica與姜糖媽媽入場支持姜濤。

演唱會於8時30分開始，一群穿白衫的舞蹈員率先出場，在鼓聲伴奏下跳舞，隨後先姜濤一開始從主舞台「彈跳」登場，一口氣唱出演唱會主題曲《Boulder》、《白果》及《Master Class》。他配戴了紅色隱形眼鏡配灰色頭髪，加上黑紅色的閃爆外套，令他化身成為吸血鬼。今次的舞台設計非常特別，有一個長螢幕包圍整個舞台，令各方的觀眾都可以看到姜濤演出外，其餘位置亦會播出相應的映像襯托舞台。當他唱到《鏡中鏡》時，更有煙火效果。

姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝)

Jackson與姜濤係「網友」

去到演唱會最後部份，姜濤請出王嘉爾(Jackson)出場，二人合唱《Made Me A Man》。唱畢後，姜濤直言與對方同台的感覺像發夢，Jackson說︰「多謝你嘅邀請，好榮幸可以見到你同你啲愛人！」之後他再修正是「家人」。姜濤表示幾年前收到對方在IG DM，Jackson給予他很多鼓勵，自己至今仍然記得。

姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝)
姜濤在演唱會上兩度灑淚。(吳康琦攝)

Jackson：喺下面等你

Jackson說︰「因為真係一齊度過風風雨雨、高高低低、困難，真係你，愛你嘅人；我，愛我嘅人，希望可以長長久久。」接著兩人合唱《Every Single Time》，Jackson返回後台時，爆笑表示：「喺下面等你。」姜濤則興奮自爆還有兩首歌就完成演唱會。

王嘉爾與姜濤原來是「網友」，Jackson數年前在IG DM姜濤，為他打氣。 王嘉爾與姜濤原來是「網友」，Jackson數年前在IG DM姜濤，為他打氣。 王嘉爾與姜濤原來是「網友」，Jackson數年前在IG DM姜濤，為他打氣。 王嘉爾與姜濤原來是「網友」，Jackson數年前在IG DM姜濤，為他打氣。

