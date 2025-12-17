姜濤演唱會｜戴紅色con化身吸血鬼 頭場有王嘉爾做嘉賓(有片)

姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》今晚(17日)於亞博開鑼。合共9場的個唱將有不同嘉賓，頭炮有全球人氣歌手王嘉爾(Jackson)，這亦是他相隔6年再踏香港舞台。毛舜筠、Sica與姜糖媽媽（洪淑燕）都有捧場。

演唱會於8時30分開始，一群穿白衫的舞蹈員率先出場，在鼓聲伴奏下跳舞，隨後先姜濤一開始從主舞台「彈跳」登場，一口氣唱出演唱會主題曲《Boulder》、《白果》及《Master Class》。他配戴了紅色隱形眼鏡配灰色頭髪，加上黑紅色的閃爆外套，令他化身成為吸血鬼。今次的舞台設計非常特別，有一個長螢幕包圍整個舞台，令各方的觀眾都可以看到姜濤演出外，其餘位置亦會播出相應的映像襯托舞台。當他唱到《鏡中鏡》時，更有煙火效果。

Jackson與姜濤係「網友」 去到演唱會最後部份，姜濤請出王嘉爾(Jackson)出場，二人合唱《Made Me A Man》。唱畢後，姜濤直言與對方同台的感覺像發夢，Jackson說︰「多謝你嘅邀請，好榮幸可以見到你同你啲愛人！」之後他再修正是「家人」。姜濤表示幾年前收到對方在IG DM，Jackson給予他很多鼓勵，自己至今仍然記得。

Jackson：喺下面等你 Jackson說︰「因為真係一齊度過風風雨雨、高高低低、困難，真係你，愛你嘅人；我，愛我嘅人，希望可以長長久久。」接著兩人合唱《Every Single Time》，Jackson返回後台時，爆笑表示：「喺下面等你。」姜濤則興奮自爆還有兩首歌就完成演唱會。