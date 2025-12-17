熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-12-17 21:41:27

姜濤演唱會｜戴紅色con化身吸血鬼 頭場有王嘉爾做嘉賓

分享：
姜濤以吸血鬼造型出場。(吳康琦攝)

姜濤以吸血鬼造型出場。(吳康琦攝)

姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO LAVA LIVE 2025》今晚(17)於亞博開鑼。合共9場的個唱將有不同嘉賓，頭炮有全球人氣歌手王嘉爾(Jackson)，這亦是他相隔6年再踏香港舞台。毛舜筠、Sica與姜糖媽媽（洪淑燕）都有到場支持。

姜濤一開始從主舞台出來，一口氣唱出《Boulder》、《白果》及《Master Class》。他配戴了紅色隱形眼鏡，加上黑紅色的外套，令他化身成為吸血鬼。今次的舞台設計非常特別，有一個長螢幕包圍整個舞台，令各方的觀眾都可以看到姜濤演出外，其餘位置亦會播出相應的映像襯托舞台。當他唱到《鏡中鏡》時，更有煙火效果。

adblk5
姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝)

兩度淚灑舞台

姜濤在唱《寂寞圓舞》之前，他表示已經等了今日很久，「我真係等咗好耐，今年無論係自己，咩都好，都發生咗、經歷咗好多嘢，我有諗過推遲呢個騷、唔做呢個騷，咩感覺都試過，但係我心入面話俾我知，我係喜愛呢個舞台、我係喜愛表演，所以我堅持做。希望大家將大家嘅情緒釋放出嚟，開開心心行出去。」

當姜濤唱出《孤獨病》及《流浪星球》時，兩度落淚，其後他表示今次演唱會對他來說是一個考試，知道仍有很多不足地方，希望大家可以給予多些意見，無論是台前幕後的意見都會聽。他說這半年學會了很多東西，自己會做一個《Better Man》。

姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝) 姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。(吳康琦攝)

ADVERTISEMENT

ad