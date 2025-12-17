姜濤演唱會｜戴紅色con化身吸血鬼 頭場有王嘉爾做嘉賓

姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》今晚(17日)於亞博開鑼。合共9場的個唱將有不同嘉賓，頭炮有全球人氣歌手王嘉爾(Jackson)，這亦是他相隔6年再踏香港舞台。毛舜筠、Sica與姜糖媽媽（洪淑燕）都有到場支持。
姜濤一開始從主舞台出來，一口氣唱出《Boulder》、《白果》及《Master Class》。他配戴了紅色隱形眼鏡，加上黑紅色的外套，令他化身成為吸血鬼。今次的舞台設計非常特別，有一個長螢幕包圍整個舞台，令各方的觀眾都可以看到姜濤演出外，其餘位置亦會播出相應的映像襯托舞台。當他唱到《鏡中鏡》時，更有煙火效果。
兩度淚灑舞台
姜濤在唱《寂寞圓舞》之前，他表示已經等了今日很久，「我真係等咗好耐，今年無論係自己，咩都好，都發生咗、經歷咗好多嘢，我有諗過推遲呢個騷、唔做呢個騷，咩感覺都試過，但係我心入面話俾我知，我係喜愛呢個舞台、我係喜愛表演，所以我堅持做。希望大家將大家嘅情緒釋放出嚟，開開心心行出去。」
當姜濤唱出《孤獨病》及《流浪星球》時，兩度落淚，其後他表示今次演唱會對他來說是一個考試，知道仍有很多不足地方，希望大家可以給予多些意見，無論是台前幕後的意見都會聽。他說這半年學會了很多東西，自己會做一個《Better Man》。