姜濤演唱會｜戴紅色con化身吸血鬼 頭場有王嘉爾做嘉賓

姜濤第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》今晚(17日)於亞博開鑼。合共9場的個唱將有不同嘉賓，頭炮有全球人氣歌手王嘉爾(Jackson)，這亦是他相隔6年再踏香港舞台。毛舜筠、Sica與姜糖媽媽（洪淑燕）都有到場支持。

姜濤一開始從主舞台出來，一口氣唱出《Boulder》、《白果》及《Master Class》。他配戴了紅色隱形眼鏡，加上黑紅色的外套，令他化身成為吸血鬼。今次的舞台設計非常特別，有一個長螢幕包圍整個舞台，令各方的觀眾都可以看到姜濤演出外，其餘位置亦會播出相應的映像襯托舞台。當他唱到《鏡中鏡》時，更有煙火效果。