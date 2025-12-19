姜濤演唱會｜抱起女舞者跳辣身舞 監製莊少榮揭姜濤棄逾30萬服裝：不想傷口上灑鹽

姜濤昨晚(18日)於亞博舉行第二場《KEUNG TO ”LAVA“ LIVE 2025》演唱會，頭場與王嘉爾(Jackson Wang)合唱的《Every Single Time》，變成姜濤與女dancer貼身跳舞，幾乎臉貼臉，他更「Man爆」抱起女方轉圈，全場尖叫聲不斷。姜濤表示昨晚有大埔宏福苑受災的歌迷入場，「希望在坐的每一位，今晚可以釋放自己所有情緒，開心或唔開心又好，我哋都當係一場夢，我哋盡情發呢場夢。」接著他唱有份作曲的《寂寞圓舞》前表示，「呢首歌代表我呢半年的心聲，好榮幸可參與作曲，希望每一個人心裡面，天使或魔鬼也好，都係你哋嘅一部分，希望你哋每一個人都可以同自己共處。」

姜濤在頭場曾表示接受大家對演唱會的意見，在不少網民指他的服裝以黑色為主，不夠奪目，設計亦欠特色，不足以登上舞台作表演服。昨晚(18日)第二場雖沒有嘉賓，但姜濤換了兩套歌衫，他登上吊臂高台繞場時，就換上紅黑間條冷衫配頸巾，化身暖男唱《亞特蘭提斯》等歌曲，冧爆fans。演唱會尾聲唱《好得太過份》就穿上白裇衫配藍色長褸，帥氣十足。

棄火元素

對於姜濤演唱會服飾遭狠批，監製莊少榮(細榮)就在凌晨出po，解釋服裝和舞台演出的安排，他寫道：「一直保留在心的說話，本來覺得沒有必要解釋的事，今晚決定跟大家坦白。因為我們演唱會之前是以水同火為創作基礎，所以慘劇發生後的第二日早上，我就接到姜的電話：『我要將整個show減去火的元素。』我馬上回覆：『ok!』」細榮形容是一個巨大工程，甚至是不可能的任務，「但這是他不想在別人傷口上灑鹽的心，如果強行做，他只會非常難受。所以由舞台、動畫、效果、歌詞及服裝等，我們馬上全員作出改動。但服裝改動是最難的一課，因為我們所有服裝都有火的元素，甚至有些邀請的設計師已經差不多完工，有些更準備由海外寄出。」

良心問題 不後悔

細榮續指，其中一套由服裝大師Robert Wun為姜濤度身訂造的歌衫，當寄到來港時，姜濤看到製成品後，縱使價值逾30萬，仍堅決不穿上台，「當姜見到製成品，姜都說：『我唔想著』。這就是姜濤。我們當然明白現在的服裝仍有很多不足的地方，但我們服裝團隊已經很努力不斷尋找適合的服飾，我們每一天都努力中，但我們沒有後悔，因為這是良心問題。」