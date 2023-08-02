姜濤演唱會｜林海峰驚喜現身 重演頒發《叱咤》我最喜愛獎座

姜濤一連四場《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》於今晚(2日)在亞洲博覽館開鑼，當進行到嘉賓出場環節時，場內播出2021年《叱咤》頒獎禮的「我最喜歡男歌手」片段，其後林海峰出場表示，要即場重演當日情況，讓一眾姜糖可以體驗當日情況。林海峰之後邀請姜濤出場，他說︰「頒呢個獎之前，喺過去3年呢個獎唔係淨係屬於你，我想頒俾姜糖，因為過去3年，佢哋真係用作品去說話！」之後他問大家買了多少支牙膏、飲了多少啤酒汽水等，更把姜濤代言的產品換成姜糖的日常生活︰「一早起身擦完牙就飲汽水，又擦牙食炸雞，之後做咩？又飲汽水。之後又擦牙，就隊啤再做body check，跟住買保險，係一條龍服務，真係用作品去說話！」

林海峰：商台為姜糖換鐵閘 林海峰續說︰「(姜糖)真係好勤力，樂壇係需要你！你一代言家電，佢哋就係咁買，買咁多個雪櫃擺喺屋企做咩嘢？放你啲雪糕、月餅呀！」他稱姜濤做代言，為廣告界帶來新面貌，就連廣播道也出現新面貌，「我做《晴朗》已經最早，但我一返到去就見到姜糖坐晒喺度，早過我返呀！商台為咗你哋換過啲鐵閘，我喺商台返工返咗三十幾、四十年，換得最多係節目主持人，換下廁紙，係冇換其他嘢！但為咗姜糖，換晒啲鐵閘！」他又指日前三十幾度，見到昔日找軟硬的fans，如今成為人母變成姜糖，「成班人好似盧覓雪咁樣，個個熱暑人，都冇一個暈低！你(姜濤)都唔好再暈！」

姜糖最佳作品：姜濤灣 林海峰又提到，姜糖最佳作品是把銅鑼灣變成「姜濤灣」，指銅鑼灣揸fit人已經不是去了福岡的陳浩南，而是「大佬B」：姜B。他又笑言自從頒獎給姜濤之後，自己的人氣也急升，「我直情覺得係創出事業新高峰！我睇我FB留言，多到呀！」之後讀出姜糖平日的留言，「我自己得獎都冇咁多留言！最多嗰三句係『樂壇已死』、『香港玩完』、『林狗都紅，天理不容』，我寧願頒獎都唔得獎啦！」他續要求姜濤要努力繼續拎「我最喜歡男歌手」，好讓他繼續成為「我最喜歡男歌手嘅我最喜歡頒獎嘉賓」。

承諾努力頒獎予姜濤 林海峰說︰「我有冇獎唔緊要，最重要我有冇獎頒俾你呀！所以你要努力，唔係你口中咩衝出亞洲、成為亞洲第一、紅過羅湖，姜B努力係為咗林公子成就！講講下，其實個獎係屬於我！」之後他要求大會播出叱咤頒獎禮音樂，姜濤之後應林海峰要求，將獎座頒給他。林海峰續說︰「我應承大家！我會努力頒獎俾佢！我會提醒自己，作為前輩會繼續孝敬後輩，希望後輩繼續每年提攜前輩！我最後想多謝大家，冇你冇我！」並向姜濤鞠躬，令他難以招架！ 之後林海峰又搞笑說︰「如果有觀眾行入嚟，仲以為依家係林海峰演唱會，姜濤係特別嘉賓，就咁啦！我都覺得自己好受歡迎，我宣布我將會舉行個人演唱會，只有3場，地點就喺呢度！依家全球率先公開我個海報！」之後大螢幕播出林海峰在水中露出額頭，明顯惡搞姜濤的海報，他再說︰「大家記得幫我掃晒啲飛呀！記得，掃！掃！掃！」全場爆笑。之後林海峰表示明早要返工，於是轉身離開。