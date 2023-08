姜濤演唱會｜林海峰驚喜現身 重演頒發《叱咤》我最喜愛獎座

姜濤一連四場《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》於今晚(2日)在亞洲博覽館開鑼,當進行到嘉賓出場環節時,場內播出2021年《叱咤》頒獎禮的「我最喜歡男歌手」片段,其後林海峰出場表示,要即場重演當日情況,讓一眾姜糖可以體驗當日情況。林海峰之後邀請姜濤出場,他說︰「頒呢個獎之前,喺過去3年呢個獎唔係淨係屬於你,我想頒俾姜糖,因為過去3年,佢哋真係用作品去說話!」之後他問大家買了多少支牙膏、飲了多少啤酒汽水等,更把姜濤代言的產品換成姜糖的日常生活︰「一早起身擦完牙就飲汽水,又擦牙食炸雞,之後做咩?又飲汽水。之後又擦牙,就隊啤再做body check,跟住買保險,係一條龍服務,真係用作品去說話!」