姜濤今次演唱會獲香港設計師Robert Wun打造戰衣。

姜濤一連四場的首次個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》昨晚假亞洲博覽館開鑼,吸引大批姜糖熱烈捧場。 姜濤為今次個唱換上多款靚衫登場,當中更邀得打入巴黎高訂時裝周的香港設計師Robert Wun為他量身定制表演服。姜濤演唱會以「濤」為主題,用多樣化的水寓意變化多端的音樂與舞蹈,憑水晶Rain Coat吸引世界目光的Robert Wun,就替姜濤重新演繹水的其中一種形態,就是「雨」;利用Swarovski水晶詮釋雨水打落身上後流動的形態,烘托姜濤演繹《孤獨病》與《追》時的淒美。

Robert Wun獲封 香港之光 生於香港的Robert Wun去年羸得Andam Fashion Awards後,在CHANEL總裁Bruno Pavlovsky支持下闖進巴黎高訂時裝周,被視為巴黎高訂界新星,作品獲Lady Gaga、Cardi B 及BLACKPINK成員Lisa等國際巨星喜愛,實在是香港之光。