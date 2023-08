姜濤演唱會｜ 發文多謝3位老師 羅志祥給90分再瘦一點就滿分：我都可瘦回來，你一定也可

MIRROR成員姜濤首個演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》已圓滿結束,事隔一個星期,姜濤昨晚(12日)在社交平台撰文,分享個唱後的檢討與感受,多謝演唱會監製莊少榮(細榮)、編舞大師梅棹燕(小燕老師)和唱歌老師大康,以及台前幕後團隊及嘉賓。他表示,「畢竟是自己第一次做演唱會,我知道自己的能力和經驗都還很不足,希望大家多批評指教。我會繼續學習水的智慧,處眾人之所惡,善利萬物而不爭。」