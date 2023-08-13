姜濤演唱會｜ 發文多謝3位老師 羅志祥給90分再瘦一點就滿分：我都可瘦回來，你一定也可

MIRROR成員姜濤首個演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》已圓滿結束，事隔一個星期，姜濤昨晚(12日)在社交平台撰文，分享個唱後的檢討與感受，多謝演唱會監製莊少榮(細榮)、編舞大師梅棹燕(小燕老師)和唱歌老師大康，以及台前幕後團隊及嘉賓。他表示，「畢竟是自己第一次做演唱會，我知道自己的能力和經驗都還很不足，希望大家多批評指教。我會繼續學習水的智慧，處眾人之所惡，善利萬物而不爭。」

在壓軸尾場擔任嘉賓的小豬(羅志祥)，身為前輩兼姜濤的偶像，他也有留言給後輩提點，並以自身作例子鼓勵姜濤，「我看了整場演會，整體表演唱跳90分，如果再瘦一點就100了，注意，不畏因為演唱會結束就大吃喔，努力瘦回最初的樣子，我都可瘦回來了，你一定也可以的，加油弟弟。」他補充說，「大家別罵我喔，我是為我姜姜好。」而莊少榮先後為Jer(柳應廷)、Anson Lo(盧瀚霆)和姜濤擔任演唱會監製，每次演唱會結束後都會在社交平台簡單分享感受，對於跟姜濤合作，他發文表示，「姜謝姜，感謝你對我的信任，我們一起用作品說話，而第一天完show，所有報導標題說你狀態大勇，我真的萬分感動。」而梅卓燕老師就在社交平台轉載了澳門大學助理教授兼文化評論人李展鵬(Pan Lei)的評論文章，內容主要講述開場由小梅老師編舞的3首歌，小梅老師在留言指：「姜濤本身就有一種非凡的氣質。」

姜濤在社交平台發文全部內容：

人生第一次個人演唱會已經落幕一個禮拜了，終於可以完全放鬆心情，整理好思緒，認真檢討和回顧。

想特別向三位老師表達由衷的感謝，首先是演唱會監製細榮，因為自己一開始想到的只有簡單的主題概念和構思，是細榮花盡心思用一點一滴的細節將這些想法一一呈現給觀眾。而在整個籌備和演出的過程中，細榮一直給了我很大信心，表演時耳機裡傳來每一聲他給的讚賞和鼓勵，都讓我更有自信地在台前盡情演繹。

第二位是小梅老師（梅卓燕），自從在去年張敬軒前輩演唱會上看到小梅老師排的舞就一直很敬仰她，希望自己有朝一日也能有幸與她合作。所以今次個人演唱會第一個想到要邀請合作的人就是她，特別感謝她在極繁忙的日程中仍抽時間幫我排了演唱會最重要的開場部分，讓我們能以舞蹈呈現水之兼容並蓄。

還有大康老師，自從跟了他學唱歌，感覺自己在歌唱方面逐漸有了進步，而這次演唱會也因有他的大力幫忙才讓自己的現場表現較之前更穩定了，每一場結束後他帶我一起做的檢討都讓我及時了解自己的問題，從而作出相應的調整和改善。

除了這三位老師，我也想感謝其他所有表演者、嘉賓、工作人員，是你們每一位的付出成就了這次演唱會。而這畢竟是自己第一次做演唱會，我知道自己的能力和經驗都還很不足，希望大家多批評指教。我會繼續學習水的智慧，處眾人之所惡，善利萬物而不爭。