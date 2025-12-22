姜濤演唱會｜突發停電8分鐘自爆有與神對話 感激嘉賓衛蘭一舉動給予巨大支持

昨晚，姜濤演唱《Dummy》接近尾段時，突然停電，他維持原姿勢靜待下一曲起歌，但等待超過十秒仍無動靜，直到監製細榮告知停電情況。他幽默回應：「唔係咁大整蠱啊？早啲收工，同屋企人食冬至飯……咁都幾考我臨場反應，佢又跳得幾啱時候，唱晒成首歌先跳。」停電期間，姜濤未有離開舞台，處變不驚的他在監製細榮開大咪指導下聊天，又與粉絲大合照互動，化解尷尬，氣氛輕鬆有趣。大約8分鐘後修復成功，他從《鏡中鏡》一曲續唱，更首度現場演唱隊友陳卓賢（Ian）創作的《你要倔強》給觀眾作補償。

嘗試與神對話

此外，昨晚嘉賓衛蘭上台與姜濤合唱《大哥》，姜濤回憶二人的相遇經過，指對方一舉動卻給了他巨大支持及鼓勵：「我仲記得幾年前Edward一個騷，我哋之前冇真正認識過，嗰個時候衛蘭老師，介唔介意我叫你衛蘭老師？你嗰時畀咗一本書我，同埋幫我去祈禱呢件事，令嗰個時候嘅我好surprise，我未試過有呢個感受。」他更自爆這半年亦有嘗試與神對話，衛蘭續鼓勵姜濤多祈禱，並謂：「我有自己的信仰，它幫助了我很多，想分享給你，希望在你低谷時，能建立與神的連結。」