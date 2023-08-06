姜濤演唱會｜與羅志祥同台達成夢想 小豬︰這4天只是你的開始

姜濤一連四場《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》個唱圓滿結束，尾場更請來他的偶像羅志祥(小豬)做嘉賓，二人同台演出，姜濤直言夢想成真。昨晚姜濤與小豬一齊跳唱《No Joke》及《夠了》，表演完畢後，姜濤表示對這天的到來感到很緊張，小豬跟他說︰「有一天我看他IG動態，我也很焦慮，他說剩最後一天了，可以吃火鍋了！少吃一點會比較好！」令全場爆笑。

羅志祥︰ 他未來真的很厲害 小豬向姜濤指粉絲是他的動力，而姜濤答「你也是我的動力！我記得你每一個訪問，從我還沒入行開始，我就一直看一直看，懂得很多，我感覺就是為未來進這一行作準備，就是要堅持！」小豬聞言笑謂當年不應在《快樂男聲》中把他淘汰，他說︰「有一次看到你在頒獎典禮，得了第一個大獎的時候，我就覺得不得了，他未來真的很厲害！」他又指見到姜濤在舉燈牌，自己也很感動，「他很會將心比心，我睇到好感動，粉絲好值得珍惜。不管在你的生日、你的表演，還有現在的演唱會，他們舉的燈牌，叫你的名字，每一聲都記在這裡。」其後拍拍姜濤的心口。