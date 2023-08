姜濤演唱會｜與羅志祥同台達成夢想 小豬︰這4天只是你的開始

姜濤一連四場《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》個唱圓滿結束,尾場更請來他的偶像羅志祥(小豬)做嘉賓,二人同台演出,姜濤直言夢想成真。昨晚姜濤與小豬一齊跳唱《No Joke》及《夠了》,表演完畢後,姜濤表示對這天的到來感到很緊張,小豬跟他說︰「有一天我看他IG動態,我也很焦慮,他說剩最後一天了,可以吃火鍋了!少吃一點會比較好!」令全場爆笑。