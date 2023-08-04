姜濤演唱會｜謝安琪姜濤三手聯彈 重溫2019年《叱咤》重點

姜濤個人演唱會第二場請來謝安琪及張繼聰做嘉賓，謝安琪表示與姜濤初次合作是在數年前的《叱咤》頒獎禮，當時大家互不認識，因為自己哮喘發作，姜濤不但為她唱出全首歌，更配合她一齊彈琴，非常感謝他的付出。 重溫《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，商台以安全理由取消實體頒獎禮，大會安排多個候選單位聯手演出，然後安排在網上及ViuTV轉播。商台安排有份角逐「我最喜愛的男、女歌手、組合」獎項的歌手分組演出。謝安琪當時與姜濤一同角逐「我最喜愛的男、女歌手」獎項，商台安排他們一齊演出。

謝安琪為姜濤伴奏惹爭議 當屆主題為「學樂樂學」，並找來學校作為錄影場地。謝安琪與姜濤當時一齊在室內籃球場彈奏鋼琴。影片見到姜濤用右手彈出單音，而在旁的謝安琪則彈出比較輕快的旋律，二人雙目交投1秒之後，姜濤便背住謝安琪唱出對方的歌曲《我們的基因》，謝安琪則為對方伴奏。 當年不少網民抨擊姜濤何得何能要謝安琪為他伴奏，又鬧爆商台偏袒「人氣王」，同時也不明白謝安琪為何不唱歌，更質疑她是否又以爆肺作借口不想唱。