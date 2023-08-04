姜濤演唱會｜謝安琪姜濤三手聯彈 重溫2019年《叱咤》重點

姜濤個人演唱會第二場請來謝安琪及張繼聰做嘉賓，謝安琪表示與姜濤初次合作是在數年前的《叱咤》頒獎禮，當時大家互不認識，因為自己哮喘發作，姜濤不但為她唱出全首歌，更配合她一齊彈琴，非常感謝他的付出。
重溫《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，商台以安全理由取消實體頒獎禮，大會安排多個候選單位聯手演出，然後安排在網上及ViuTV轉播。商台安排有份角逐「我最喜愛的男、女歌手、組合」獎項的歌手分組演出。謝安琪當時與姜濤一同角逐「我最喜愛的男、女歌手」獎項，商台安排他們一齊演出。
謝安琪為姜濤伴奏惹爭議
當屆主題為「學樂樂學」，並找來學校作為錄影場地。謝安琪與姜濤當時一齊在室內籃球場彈奏鋼琴。影片見到姜濤用右手彈出單音，而在旁的謝安琪則彈出比較輕快的旋律，二人雙目交投1秒之後，姜濤便背住謝安琪唱出對方的歌曲《我們的基因》，謝安琪則為對方伴奏。
當年不少網民抨擊姜濤何得何能要謝安琪為他伴奏，又鬧爆商台偏袒「人氣王」，同時也不明白謝安琪為何不唱歌，更質疑她是否又以爆肺作借口不想唱。
因哮喘未能演唱
事隔近4年，謝安琪在姜濤個唱上說到︰「嗰年我哮喘，食藥食到手都震晒，姜濤好好，嗰時又唔識佢，但佢好配合演出，本來由合唱變成加入彈鋼琴部份，之後因為佢唔識彈琴，於是設計咗少少幾好玩，對佢唔識彈琴都彈到嘅，但佢都係要返去練習嘅。本身首歌係一人唱一半，佢又要唱晒成首，個隻仲要係我新歌，佢好努力去記晒，我真係好感激佢！一個咁重要演出，係佢幫咗我！」她更指當時自己也未記清歌詞，而姜濤初次見到她時，手震得比她還要厲害，大讚對方為了那次的演出付了不少努力。
MIRROR當時同樣有份角逐「我最喜愛的組合」，大會安排他們與Supper Moment一齊在校園操場演出。那年「我最喜愛」得獎者分別為周國賢、方皓玟及RubberBand。