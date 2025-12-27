姜濤演唱會｜陳卓賢爆《你要倔強》屬4年前作品 姜濤忍淚唱《Dear My Friend,》念故友(有片)

姜濤個唱《LAVA” LIVE 2025》昨晚(26日)舉行尾場，請來MIRROR隊友陳卓賢(Ian)擔任嘉賓，fans期待已久的「哥與弟」同台合唱畫面終於出現，兩人首度合唱由Ian作曲的《你要倔強》後相擁，姜濤幽默地以「哥與弟、死神對死神！」為鏡粉掀回憶殺，兩人手拖手，滿滿的兄弟情。姜濤語重心長指MIRROR十二子各有特色，籲別要比較，又笑謂幾十年後，大家都一樣變阿伯。他又罕有地再唱為故友「中鋒」創作的《Dear My Friend,》，盼為面對至愛親朋離世的朋友，帶來一點繼續活下去的力量。最後，姜濤以《終身美麗》結束演唱會，並分享與姜媽的小故事，原來電影《瘦身男女》曾啟發他減肥實踐歌手夢。

「哥與弟」、「死神CP」合體 當唱《好得太過份》前，姜濤呼籲觀眾別忘記多謝自己，「多謝我哋內心嘅Inner Child，因為過去我太少多謝自己，一直覺得好多好無自信，或自覺做得唔好嘅嘢，成日都會忽略自己感受，發覺同自己坦誠交流，推好開心平靜。所以你哋除咗關注我，都可昭顧好一個內心嘅小孩，對佢哋好啲。」說畢，他沾沾自己tag歌精準。 當唱新歌《你要倔強》時，姜濤介紹道：「呢首歌一定要同佢一齊唱。」接著作曲人兼MIRROR隊友Ian驚喜現身合唱，兩人唱畢後相擁，姜濤幽默地笑言：「哥與弟、死神對死神！」重提當年一齊出solo的暱稱，Ian笑指MIRROR近日忙於排舞，但姜濤要開show，兩人很久不見，接著問：「你現在是姜濤A或是姜濤B？』姜濤笑言現在是「姜C」，Ian不忘分享「哥」的心得，「我身為一個雙子座嘅人，都想話俾你知，我都有兩個我喺入面，我相信好多人都係，相信係兩個人一齊合力保護你，所以係無問題。」

手拖手超溫馨 為團綜《四鏡大暴走》擔任主持的他，笑指自己昨晚要當起主持，多謝姜濤選了他的作品並在開個唱前推出，接著追問：「點解要4年後才推出？」姜濤解釋，「其實你寫俾我時，已決定一定出，但要揀適合時候，我又唔想係首情歌咁簡單，仲有啲更deep嘅嘢，要等姜濤A同姜濤B溝通完後，今年係最啱嘅timing。」Ian滿意收貨，搞笑地表示要參觀舞台，請姜濤介紹場地設計，兩人邊傾邊走到小舞台。姜濤自言一直都好喜歡Ian的《留一天與你喘息》，但很難唱，今次難得同台，趁機合唱。其間，「哥與弟」手拖手，非常sweet。 寄語別比較MIRROR成員：幾十年後都係阿伯 Ian返回後台時，不忘提醒姜濤翌日(27日)要與MIRROR排舞見。姜濤有感而發，「我哋每一個人唔需要同任何人比較，唔單止只Ian，我哋12位MIRROR成員都係，每個人都有自己發光發亮嘅一面，所以唔需要同人比較，所以我都要懂得欣賞自己同人哋，抱住愛嘅眼光去欣賞每一位我哋鍾意嘅人，唔鍾意咪唔好望佢囉，可以點？鍾意就記得好好欣賞，唔好話呢個好嗰個好，幾十年後，大家咪都係阿伯阿婆，有咩分別？沒有啦！」



成功忍喊 盼給力量面對傷痛 Enocre時段，姜濤深情分享，他表示在坐車往會地的路上，跟已故的摯友「中鋒」傾偈，「相信佢一直睇住我嘅改變，痛苦、快樂，開心唔開心，我都會同佢講吓嘢。今日喺架車都問佢：『老友，今日最後一場，想唔想我唱呢首歌？」他笑言，雖然聽不到回應，但既然為他創作了一首歌，「事隔2年，我好試吓再唱一次呢首歌俾佢聽，希望也可俾大家一啲力量。」接著他坐著獻唱《Dear My Friend,》，眼神感觸但沒有落淚，唱畢後沾沾表示，「我應承過佢，今日唱呢首歌係唔會喊！」接著認真分享，「點解唱呢首歌，因為知道呢段時間，大家都經歷好大傷痛，所以想送俾自己呢位朋友，亦想送俾正經歷傷痛嘅人，可能一啲我哋最重要嘅人離開我哋，都希望你哋可以帶住佢哋嗰份力量一齊行落去。」相信因大埔火災痛失家園與至親的災民，收到這份鼓勵。 努力堅持坦誠真心 《終身美麗》作結 最後，姜濤唱演唱會最後一首歌，他分享小時候與姜媽的小故事，有次與姜媽一起乘坐摩天輪時，他跟媽媽分享想做歌手的志願，在摩天輪唱了電影《瘦身男女》的主題曲《終身美麗》，「我同阿媽講，呢套戲嘅劉德華鄭秀文減肥變得好美麗，我都得架，想唱首歌俾你聽！」事後獲姜媽大讚，他更鬼馬地扮姜媽的口音和反應。接著他認真表示，「希望你哋聽完呢首歌，都可以美麗自己嘅人生，多珍惜身邊每一位，無論親人、朋友定係伴侶，唔好唔記得佢哋為咗我哋默默付出。」唱畢歌曲後，姜濤與眾樂手謝幕，最後不忘強調，「努力、堅持、坦誠、真心，呢個就係演唱會想帶俾大家嘅嘢，希望每一位都可以好好哋過你哋嘅人生。」