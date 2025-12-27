熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-12-27 09:15:00

姜濤演唱會｜陳卓賢爆《你要倔強》屬4年前作品 姜濤忍淚唱《Dear My Friend,》念故友(有片)

分享：
姜濤演唱會尾場，請來陳卓賢Ian擔任嘉賓。(蘇文傑攝)

姜濤演唱會尾場，請來MIRROR隊友陳卓賢Ian擔任嘉賓。(蘇文傑攝)

姜濤個唱《LAVA” LIVE 2025》昨晚(26日)舉行尾場，請來MIRROR隊友陳卓賢(Ian)擔任嘉賓，fans期待已久的「哥與弟」同台合唱畫面終於出現，兩人首度合唱由Ian作曲的《你要倔強》後相擁，姜濤幽默地以當年「哥與弟、死神對死神！」相稱，又手拖手，滿滿的兄弟情，姜濤語重心長指MIRROR十二子各有特色，籲別要比較，又笑謂幾十年後，大家都一樣變阿伯。他又罕有地再唱為故友「中鋒」創作的《Dear My Friend,》，盼為面對至愛親朋離世的朋友，帶來一點繼續活下去的力量。最後，姜濤以《終身美麗》結束演唱會，並分享與姜媽的小故事，原來電影《瘦身男女》曾啟發他減肥實踐歌手夢。

姜濤演唱會尾場，請來MIRROR隊友陳卓賢Ian擔任嘉賓。(蘇文傑攝) 姜濤演唱會尾場邀陳卓賢Ian任嘉賓，「哥與弟」合唱《你要倔強》的畫面終於出現。(蘇文傑攝) 姜濤與陳卓賢Ian手拖手合唱，場面溫馨。(蘇文傑攝) 姜濤與陳卓賢Ian「哥與弟」手拖手合唱，場面溫馨。(蘇文傑攝) 姜濤與陳卓賢Ian「哥與弟」合唱，場面溫馨。(蘇文傑攝)

期待已久 哥與弟合唱《你要倔強》

當唱《好得太過份》前，姜濤呼籲觀眾別忘記多謝自己，「多謝我哋內心嘅Inner Child，因為過去我太少多謝自己，一直覺得好多好無自信，或自覺做得唔好嘅嘢，成日都會忽略自己感受，發覺同自己坦誠交流，推好開心平靜。所以你哋除咗關注我，都可昭顧好一個內心嘅小孩，對佢哋好啲。」說畢，他沾沾自己tag歌精準。

當唱新歌《你要倔強》時，姜濤介紹道：「呢首歌一定要同佢一齊唱。」接著作曲人兼MIRROR隊友Ian驚喜現身合唱，兩人唱畢後相擁，姜濤幽默地笑言：「哥與弟、死神對死神！」重提當年一齊出solo的暱稱，Ian笑指MIRROR近日忙於排舞，但姜濤要開show，兩人很久不見，接著問：「你現在是姜濤A或是姜濤B？』姜濤笑言現在是「姜C」，Ian不忘分享「哥」的心得，「我身為一個雙子座嘅人，都想話俾你知，我都有兩個我喺入面，我相信好多人都係，相信係兩個人一齊合力保護你，所以係無問題。」

adblk5
姜濤與陳卓賢Ian「哥與弟」合唱，是歌迷期待已久的畫面。(蘇文傑攝) 陳卓賢Ian在姜濤演唱會上，大爆《你要倔強》是4 年前的作品。(蘇文傑攝) 姜濤《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》尾場，他自言心情特別緊張。(蘇文傑攝) 姜濤《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》尾場，請來隊友陳卓賢Ian任嘉賓。(蘇文傑攝) 姜濤《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》尾場，與陳卓賢Ian合唱後相擁。(蘇文傑攝)

手拖手超溫馨

為團綜《四鏡大暴走》擔任主持的他，笑指自己昨晚要當起主持，多謝姜濤選了他的作品並在開個唱前推出，接著追問：「點解要4年後才推出？」姜濤解釋，「其實你寫俾我時，已決定一定出，但要揀適合時候，我又唔想係首情歌咁簡單，仲有啲更deep嘅嘢，要等姜濤A同姜濤B溝通完後，今年係最啱嘅timing。」Ian滿意收貨，搞笑地表示要參觀舞台，請姜濤介紹場地設計，兩人邊傾邊走到小舞台。姜濤自言一直都好喜歡Ian的《留一天與你喘息》，「哥與弟」合唱期間，手拖手返回主舞台，非常sweet。

MIRROR十二子各自發光 籲莫比較

待Ian返回後台時，不忘提醒姜濤翌日MIRROR排舞見。姜濤有感而發，「我哋每一個人唔需要同任何人比較，唔單止只Ian，我哋12位MIRROR成員都係，每個人都有自己發光發亮嘅一面，所以唔需要同人比較，所以我都要懂得欣賞自己同人哋，抱住愛嘅眼光去欣賞每一位我哋鍾意嘅人，唔鍾意咪唔好望佢囉，可以點？鍾意就記得好好欣賞，唔好話呢個好嗰個好，幾十年後，大家咪都係阿伯阿婆，有咩分別？沒有啦！」
 

姜濤《LAVA” LIVE 2025》演唱會尾場。(蘇文傑攝) 姜濤《LAVA” LIVE 2025》演唱會尾場。(蘇文傑攝) 姜濤《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》尾場，唱《Dear My Friend,》成功忍淚。(蘇文傑攝) 姜濤《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》尾場。(蘇文傑攝) 姜濤《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》尾場。(蘇文傑攝) 姜濤《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》尾場。(蘇文傑攝) 姜濤《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》尾場。(蘇文傑攝)

成功忍喊 盼給力量面對傷痛

Enocre時段，姜濤深情分享，他表示在坐車往會地的路上，跟已故的摯友「中鋒」傾偈，「相信佢一直睇住我嘅改變，痛苦、快樂，開心唔開心，我都會同佢講吓嘢。今日喺架車都問佢：『老友，今日最後一場，想唔想我唱呢首歌？」他笑言，雖然聽不到回應，但既然為他創作了一首歌，「事隔2年，我好試吓再唱一次呢首歌俾佢聽，希望也可俾大家一啲力量。」接著他坐著獻唱《Dear My Friend,》，眼神感觸但沒有落淚，唱畢後沾沾表示，「我應承過佢，今日唱呢首歌係唔會喊！」接著認真分享，「點解唱呢首歌，因為知道呢段時間，大家都經歷好大傷痛，所以想送俾自己呢位朋友，亦想送俾正經歷傷痛嘅人，可能一啲我哋最重要嘅人離開我哋，都希望你哋可以帶住佢哋嗰份力量一齊行落去。」相信因大埔火災痛失家園與至親的災民，收到這份鼓勵。

努力堅持坦誠真心 《終身美麗》作結

最後，姜濤唱演唱會最後一首歌，他分享小時候與姜媽的小故事，有次與姜媽一起乘坐摩天輪時，他跟媽媽分享想做歌手的志願，在摩天輪唱了電影《瘦身男女》的主題曲《終身美麗》，「我同阿媽講，呢套戲嘅劉德華鄭秀文減肥變得好美麗，我都得架，想唱首歌俾你聽！」事後獲姜媽大讚，他更鬼馬地扮姜媽的口音和反應。接著他認真表示，「希望你哋聽完呢首歌，都可以美麗自己嘅人生，多珍惜身邊每一位，無論親人、朋友定係伴侶，唔好唔記得佢哋為咗我哋默默付出。」唱畢歌曲後，姜濤與眾樂手謝幕，最後不忘強調，「努力、堅持、坦誠、真心，呢個就係演唱會想帶俾大家嘅嘢，希望每一位都可以好好哋過你哋嘅人生。」

ADVERTISEMENT

請你睇尋秦記👇原班人馬重現大銀幕🤩

ad