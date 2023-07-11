姜濤為緋聞影響身邊人感愧疚 直認心情一般︰唔可以呃人話我開心

姜濤早前宣布暫別IG，專注搞個唱，但他今日現身到電台接受Do姐鄭裕玲訪問。他在訪問中表示知道大家很關心他的腳，並透露入行前因為到台灣打交流賽而韌帶斷裂。他指上次《903 AllStar 籃球賽》時扭傷右膝蓋觸及舊患，但當問過醫生之後，如要重新接駁韌帶需要6至9個月才可完全康復，有感時間不多，所以只好清理碎骨。他指十字韌帶已經斷得七七八八，Do姐指他要常跳舞，會令舊患出現問題，姜濤表示沒辦法，現只好每次跳完舞或做完大動作之後，要做衝擊波治療。

內疚身邊人受連累

他又稱今年開始相信風水，一來受傷，加上不同是非，是有史以來最多的一次，坦言犯太歲很犀利。他稱報道如只圍繞他的作品表現，他覺得被大家批評沒問題，因為「人工係包嘅」，但一些無中生有的事觸及到家人及工作人員，就會令他感到愧疚，覺得是受他所累，影響到他們。

提到早前他與化妝師的緋聞，他說︰「我岩岩入行已經幫我手，我同每一個工作人員都係咁friend，係咪因為人哋生得靚啲？高啲就俾人寫。我會覺得係影響到人哋生活，好內疚。」他續指過去跟在工作人員都在公眾場合相處，「我覺得既然大家無嘢，俾大家影到沒所謂，冇嘅嘢就唔驚，但依家知道作為公眾人物，要收番埋自己，(日後同工作人員點呀？)多啲注意，都係嗰句，我份人工係包嘛，做藝人我知道係會冇私生活，我知道呢個道理，只好自己各方面再進步啲。」