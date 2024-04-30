姜濤生日｜以第15胎《好得太過份》答謝fans不離不棄 出動姜糖信件拍MV

姜濤今日(30日) 25歲的生日，特地推出第15胎《好得太過份》，作為送給一眾姜糖的禮物。現時身在新加坡的姜濤，與MIRROR各成員接受當地傳媒訪問，並為明天的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》巡迴演唱會作準備。雖然在工作中度過，姜濤心情大好：「又到一年一度嘅生日，每一年嘅生日，都漸漸地變到好似唔係我嘅生日，但我好開心，大家會因為我嘅生日而聚埋一齊咁開心。好多謝一直以來支持我嘅Fans，好多謝身邊每一個愛我嘅人。今年生日願望，係希望身邊所有人身體健康，身體係好重要，希望每個人都願望成真，大家開開心心，生活愉快。」

fans默默付出 難以想像 過去姜濤聽過很多Fans對他默默付出的故事，其中一個印象特別深刻，他說：「我聽過一個故事，有個fans keep住舉牌，但因為大家都舉住牌佢見唔到我，但佢覺得好值得，仲話見唔到我唔緊要，最重要係我要見到佢舉住嗰個牌，令我安心。呢件事大家聽完，連工作人員都覺得想像唔到。」所以他在去年的演唱會上，拍下自己舉應援燈牌的短片，回想那次拍攝，姜濤道：「大家見fans出 event 舉牌好似好容易、一瞬間嘅事情，都唔係好辛苦，但佢哋為咗舉牌呢個行動，可能要付出好多時間，提前去排隊，又拎住咁多嘢，但佢哋只係想話俾你聽佢哋喺度嘅時候。喺安靜嗰一排，我就係諗咗好多呢啲嘢，然後好想話俾大家聽，你哋對我太好喇，真係好得好過份，好感激佢哋由以前到而家，無論我發生乜嘢事情，經歷咗乜嘢低谷，佢哋都會喺度。」由徐浩作曲、陳詠謙填詞的《好得太過份》，正是因此而誕生。