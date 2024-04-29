姜濤生日｜姜濤獲維園波友送驚喜 勾球場慶生回憶：這樣就足夠了

姜濤將於明日(30日)迎來25歲生日，雖然今年因舉行新加坡站巡迴演唱會，無法留港與姜糖(姜濤fans)慶祝，但在明天推出第15胎《好得太過份》作為送給姜糖的禮物。曾表示過不會放棄維園街場的姜濤，今日(29日)凌晨在IG限時動態上載打籃球與波友慶生的片段，識於微時的好友Henry驚喜奉上蛋糕，姜濤感激新認識的波友，同時勾起未出道前在已關燈球場吹蠟燭慶祝生日的美好回憶，寫道：「這樣就足夠了。」

MIRROR12子已於今早(29日)出發往新加坡為巡迴演唱會準備，在異地過生日的姜濤，於上周一(23日)已出席「海洋王國．生日慶典 Keung To Ocean Carnival 2024」活動，與近3,000位姜糖們切生日蛋糕慶祝，而姜濤香港後援會(後援會）連續第3年於姜濤生日正日舉行電車免費乘車日，市民可乖搭「姜叮」並於「姜濤灣」打卡。作為人氣王姜濤，曾撰文表示分享堅持在維圍籃球場打波的原因，「我不想因為成名之後就放棄這一片我最熟悉的地方，這是我為數不多會感到有安全感的地方。」球場滿載著姜濤與好友Henry和已故好友「中峰」的成長回憶。

勾起球場吹蠟燭的美好回憶

日前，姜濤如常往維園打籃球，他在IG限時動態上載波友為他慶生的短片，片中的姜濤正在球場射籃，好友Henry突然奉上蛋糕唱生日歌，姜濤驚訝不已，其後姜濤捧著蛋糕與場內幾位波友拍照，他以後底白字在story寫道：「記得我還沒出道的時候，每一年的生日都是在維園過的，雖然朋友不多，也沒有在生日的時候收過甚麼禮物(畢竟大家都是窮光蛋)，但朋友們還是會買一個蛋糕給我，然後晚上關燈就在球場中間吹蠟燭，對於我來說都是很美好的回憶，所以謝謝這一群新認識的朋友，讓回憶都勾起來了。」他特地hashtag好友Henry表示「真的只有我們兩個才經歷過。」並分享兩人為蛋糕點爉燭的照片，「這樣就足夠了。」Henry亦轉發短片回應：「開心就好了。」並上載與姜濤及波友的合照，送上生日祝福：「生日快樂哥！！！很久沒有在球場和你切蛋糕了，又過一年了，希望你每天也開開心心！」