姜濤生日｜姜糖應援慈善籌款活動迎姜濤誕 首次辦晚間無人機及海上煙火匯演

一年一度的「430」姜濤生日即將來臨,姜濤香港後援會隆重呈獻「Keung To Adventures in Bloom」生日應援系列活動,包括盛大尋寶主題活動「Keung To Birthday Treasure Hunt 2025」及姜濤服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」,將於4月24日至27日假西九文化區舉行。今年活動繼續以慈善為宗旨,期望藉此盛典為更多受惠機構籌募善款。

今年姜濤生日應援活動有兩大活動:率先於4月24日至27日登場的「The Keung’s Galleria」展覽,活動中會展出多張姜濤專為是次活動全新拍攝、未曾公開的珍貴照片,現場更還原多個實境拍攝主題場景,讓姜糖與偶像近距離拍照留念;4月26日下午時段更將於AXA x Wonderland竹翠公園舉行只此一場、集合姜糖的聚會「The Keung’s Show」,舞台將上演精彩節目及神秘驚喜環節,數千名姜糖與小姜姜、小濤濤一同切生日蛋糕以慶祝偶像生日。