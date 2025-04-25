姜濤生日｜姜糖為壽星仔親手製鐵線冠冕 姜濤首為生日應援拍專屬造型照

姜濤將於本月30日(下周三)迎來26歲生日，一如以往，姜濤香港後援會為「姜濤誕」籌辦連串慶祝活動，今年舉辧的「Keung To Adventures in Bloom」生日應援系列活動，其中姜濤服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」，由24日至27日於西九文化區藝術展亭舉行，展出姜濤首度為生日應援活動拍專屬造型照，突破以往形式，由後援會策劃、特別邀請專業攝影團隊操刀，以8 個主題場景，拍攝26歲專屬的珍貴寫真照。

手工 冠冕有心思 其中「快樂王子」造型的鐵線冠冕，由後援會精心手工製作，象徵姜濤和姜家人之間滿滿的愛。後援會表示：「我們不想直接用一頂現成冰冷的皇冠，而希望用創意和心思做出獨一無二的設計。鐵線是生活中常見但用途極廣的物料，象徵人間智慧和韌性。就像姜糖與姜濤之間的關係——是一雙手和一顆心建立出來的獨特羈絆。」

8 個主題場景 展覽精心設置8 個主題場景，讓姜糖帶同應援物跟不同造型的姜濤和展品打卡，包括哈哈笑顏、花花世界、快樂王子、浪漫飄雪、溫暖家居及型格工業風，另外還有「17胎回憶」和播放生日應援寫真製作花絮，而每位購票入場觀眾，均可獲贈後援會限定官方紀念品(一套)，邊行邊打卡，留下與偶像的美好回憶。每位港幣 $250 / 每節入場觀賞時間為 40 分鐘。 1. 生日應援寫真製作花絮 分享「2025 生日應援寫真」拍攝製作花絮 2. 「 17 胎回憶」 回顧成長點滴，展示出道以來17支單曲 album art。

3. 哈哈笑顏 姜濤擺出多個令人窩心的可愛甫士，更貼上哈哈笑貼紙，童心滿載。 4. 快樂王子 為生日主角戴上冠冕，是大家心中的快樂王子，必看由後援會精心製作的手工製皇冠。 5. 溫暖家居 以暖色、溫馨感為主軸，表達日常生活之中與偶像相伴。

6. 浪漫飄雪 攝影師偏愛的夢幻雪景，實現香港難以實現的雪國幻想，現場設飄雪效果。 7.型格工業風 展現姜濤冷峻有型的一面，設計簡約卻充滿力量感。 8. 花花世界 由手工鐵線皇冠，來到手工製作鐵線花花世界，代表姜濤和粉絲之間盛放的情感。