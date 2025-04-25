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娛樂
2025-04-25 18:00:00

姜濤生日｜姜糖為壽星仔親手製鐵線冠冕 姜濤首為生日應援拍專屬造型照

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姜濤將於4月30日生日，後援會於西九舉辧服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」。(娛樂組攝)

姜濤將於4月30日生日，後援會於西九舉辧服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」。(娛樂組攝)

姜濤將於本月30日(下周三)迎來26歲生日，一如以往，姜濤香港後援會為「姜濤誕」籌辦連串慶祝活動，今年舉辧的「Keung To Adventures in Bloom」生日應援系列活動，其中姜濤服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」，由24日至27日於西九文化區藝術展亭舉行，展出姜濤首度為生日應援活動拍專屬造型照，突破以往形式，由後援會策劃、特別邀請專業攝影團隊操刀，以8 個主題場景，拍攝26歲專屬的珍貴寫真照。

姜濤將於4月30日生日，後援會於西九舉辧服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」。(娛樂組攝) 姜糖參觀生日展覽後，可以留言為壽星仔送上祝福。(娛樂組攝) 每位購票入場觀眾，均可獲贈後援會限定官方紀念品(一套)。(後援會提供)

手工冠冕有心思

其中「快樂王子」造型的鐵線冠冕，由後援會精心手工製作，象徵姜濤和姜家人之間滿滿的愛。後援會表示：「我們不想直接用一頂現成冰冷的皇冠，而希望用創意和心思做出獨一無二的設計。鐵線是生活中常見但用途極廣的物料，象徵人間智慧和韌性。就像姜糖與姜濤之間的關係——是一雙手和一顆心建立出來的獨特羈絆。」

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姜濤服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」，展出「2025 生日應援寫真」拍攝製作花絮。(娛樂組攝) 姜濤服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」。(娛樂組攝) 姜濤服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」，回顧出道以來17支單曲 album art。(娛樂組攝) 姜濤服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」，回顧出道以來17支單曲 album art。(娛樂組攝) 姜濤服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」，回顧出道以來17支單曲 album art。(娛樂組攝)

8 個主題場景

展覽精心設置8 個主題場景，讓姜糖帶同應援物跟不同造型的姜濤和展品打卡，包括哈哈笑顏、花花世界、快樂王子、浪漫飄雪、溫暖家居及型格工業風，另外還有「17胎回憶」和播放生日應援寫真製作花絮，而每位購票入場觀眾，均可獲贈後援會限定官方紀念品(一套)，邊行邊打卡，留下與偶像的美好回憶。每位港幣 $250 / 每節入場觀賞時間為 40 分鐘。

1. 生日應援寫真製作花絮

分享「2025 生日應援寫真」拍攝製作花絮

2. 「17胎回憶」

回顧成長點滴，展示出道以來17支單曲 album art

姜濤服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」，姜濤貼上哈哈笑貼紙，擺可愛甫士。(娛樂組攝) 姜濤服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」，姜濤貼上哈哈笑貼紙，擺可愛甫士。(娛樂組攝) 姜濤服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」，溫暖家居主題色，表達日常生活有偶像相伴。(娛樂組攝) 姜濤服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」，戴上皇冠的姜濤象徵是姜糖心中的快樂王子。(娛樂組攝) 姜濤服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」，必看由後援會精心製作的手工製皇冠。(娛樂組攝)

3. 哈哈笑顏

姜濤擺出多個令人窩心的可愛甫士，更貼上哈哈笑貼紙，童心滿載。

4. 快樂王子

為生日主角戴上冠冕，是大家心中的快樂王子，必看由後援會精心製作的手工製皇冠。

5. 溫暖家居

以暖色、溫馨感為主軸，表達日常生活之中與偶像相伴。

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姜濤服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」，配合浪漫飄雪主題，現場設飄雪效果。(娛樂組攝) 姜濤服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」，配合浪漫飄雪主題，現場設飄雪效果。(娛樂組攝) 姜濤服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」，展現姜濤冷峻有型的一面。(娛樂組攝) 姜濤服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」，展現姜濤冷峻有型的一面。(娛樂組攝) 姜濤服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」，花花世界主題，擺設手工製作鐵線花。(娛樂組攝) 姜濤服飾及相片展覽「The Keung’s Galleria」，花花世界主題，擺設手工製作鐵線花。(大會提供)

6. 浪漫飄雪

攝影師偏愛的夢幻雪景，實現香港難以實現的雪國幻想，現場設飄雪效果。

7.型格工業風

展現姜濤冷峻有型的一面，設計簡約卻充滿力量感。

8. 花花世界

由手工鐵線皇冠，來到手工製作鐵線花花世界，代表姜濤和粉絲之間盛放的情感。

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