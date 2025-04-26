熱門搜尋:
謝霆鋒 金像獎2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 姜濤 新店關注組 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-04-26 23:55:55

姜濤生日｜巨型吹氣小濤濤聳立西九 無人機煙火匯演「姜濤KT」閃現上空(有片)

分享：
高達10米的巨型吹氣公仔「小濤濤」，聳立於海濱草地，讓姜糖打卡。(娛樂組攝)

高達10米的巨型吹氣公仔「小濤濤」，聳立於海濱草地，讓姜糖打卡。(娛樂組攝)

姜濤將於本月30日迎來26歲生日，其後援會今日(26日)於西九舉辦盛大的慶祝活動，其中「The Keung’s Show」下午集齊逾6千姜糖，在竹翠公園預祝姜濤生日，送上巨型生日蛋糕和合唱生日歌，以紙牌砌出姜濤樣子為偶樣送驚喜並大合照。而「Keung To Birthday Treasure Hunt 2025」活動，於西九文化區設有多個打卡位，其中最曯目是高達10米的巨型吹氣公仔「小濤濤」，聳立於海濱草地，讓姜糖盡情打卡。

無人機匯演由小姜姜打籃球開始，砌出多張與姜濤有關的圖案。(娛樂組攝) 無人機匯演拼出「姜濤」名字。(娛樂組攝) 無人機滙演砌出與姜濤有關的圖案。(娛樂組攝) 無人機滙演砌出姜濤歌曲《濤》的標誌性圖案。(娛樂組攝) 無人機滙演，當然有「小姜姜」和「小濤濤」。(娛樂組攝) 無人機滙演砌出姜濤歌曲《白果》的代表性圖案。(娛樂組攝) 無人機滙演砌出姜濤歌曲《好得太過份》的代表性圖案。(娛樂組攝) 無人機滙演砌出姜濤歌曲《Every Single Time》的代表性圖案。(娛樂組攝) 無人機滙演砌出與姜濤有關的圖案。(娛樂組攝) 無人機滙演砌出姜濤的可愛樣子。(娛樂組攝) 無人機滙演砌出慶祝姜濤26歲生日的圖案。(娛樂組攝) 無人機滙演砌出姜濤歌曲《Master Class》的標誌性圖案。(娛樂組攝)

12分鐘無人機滙演

雖然天色灰濛，有點雨粉，但無阻姜糖對偶像的支持，大批姜糖留守到晚上觀賞無人機和煙火滙演，由於天氣不穩，後援會提早半小時，改為晚上7時半開始無人機表演，歷時12分鐘的滙演，千架無人機在夜空拼出與姜濤有關的圖案，包括小姜姜打籃球、男神姜、生日蛋糕等，播著姜濤的歌曲，包括《一號種籽》、《阿特蘭提斯》、《阿特蘭提斯》《Dummy》、《愛情答證申請》、《Master class》、《蒙著嘴說愛》《Every Single Time》、《白果》和《好得太過份》等，配合歌曲拼出標誌性圖案，不少姜糖自動自覺合唱，不時高呼生日快樂，場面溫馨。

adblk5
西九上空的煙火滙演，「KT」閃現。(娛樂組攝) 西九上空的煙火滙演，「KT」閃現。(娛樂組攝) 高達10米的小濤濤，聳立於西九文化區海濱草地。(娛樂組攝) 高達10米的小濤濤，聳立於西九文化區海濱草地。(娛樂組攝) 為慶祝姜濤26歲生日，後援會在西九首次舉行煙火匯演。(娛樂組攝) 為慶祝姜濤26歲生日，後援會在西九首次舉行煙火匯演。(娛樂組攝) 為慶祝姜濤26歲生日，後援會在西九首次舉行煙火匯演。(娛樂組攝) 為慶祝姜濤26歲生日，後援會在西九首次舉行煙火匯演。(娛樂組攝) 為慶祝姜濤26歲生日，後援會在西九首次舉行煙火匯演。(娛樂組攝) 為慶祝姜濤26歲生日，後援會在西九首次舉行煙火匯演。(娛樂組攝)

10分鐘煙火匯演

煙火滙演於晚上830分，在西九文化區對出海面的半空上演，煙火滙演歷時約10分鐘，其中當煙火拼出「KT」字樣時，全場姜糖歡呼。

限時早鳥優惠 火速訂位 | am730母親節溫馨晚宴 $5000福袋等你拎!

ad