姜濤生日｜巨型吹氣小濤濤聳立西九 無人機煙火匯演「姜濤KT」閃現上空

姜濤將於本月30日迎來26歲生日，其後援會今日於西九舉辦盛大的慶祝活動，其中「The Keung’s Show」下午集齊逾6千姜糖，在竹翠公園預祝姜濤生日，送上巨型生日蛋糕和合唱生日歌，以紙牌砌出姜濤樣子為偶樣送驚喜並大合照。而「Keung To Birthday Treasure Hunt 2025」活動，於西九文化區設有多個打卡位，其中最曯目是高達10米的巨型吹氣公仔「小濤濤」，聳立於海濱草地，讓姜糖盡情打卡。

12分鐘無人機滙演

雖然天色灰濛，有點雨粉，但無阻姜糖對偶像的支持，大批姜糖留守到晚上觀賞無人機和煙火滙演，由於天氣不穩，後援會提早半小時，改為晚上7時半開始無人機表演，歷時12分鐘的滙演，千架無人機在夜空拼出與姜濤有關的圖案，包括小姜姜打籃球、生日蛋糕等，背景播著姜濤的歌曲，包括《一號種籽》、《阿特蘭提斯》、《阿特蘭提斯》《Dummy》、《愛情答證申請》、《Master class》、《蒙著嘴說愛》《Every Single Time》、《白果》和《好得太過份》還有配合姜濤歌曲的代表性圖案，如姜糖不少自動自覺合唱又高呼生日快樂，場面溫馨。