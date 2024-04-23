姜濤生日｜經歷高低潮備受質疑 自覺對唔住姜糖(有片)

MIRROR成員姜濤將於下周二(30日)25歲生日，一眾姜糖今日(23日,姜濤農曆生日)齊集海洋公園出席「海洋王國．生日慶典KEUNG TO OCEAN CARNIVAL 2024」，上午天文台雖發出黃雨警告，姜糖仍風雨不改支持。夀星仔姜濤下午於半露天的海洋探秘(前名海洋劇場)現身時，天公造美，逐漸放晴，姜濤真情剖白並清唱《好得太過份》送給姜糖，主持切蛋糕儀式和許願，並與在場的三千名自拍。

擔心粉絲不再支持 儀式定於下午3時左右開始，不少姜糖早於2時左右已陸續入場霸靚位，3時許先由舞蹈員《MasterClass》和《黑月》獻上舞蹈表演暖場，大約半小時後姜濤從升降台升現身，他首先感謝仍支持他的fans，直言這兩年並不容易，經歷很多高低潮，相信在坐的fans亦一樣，「我之前諗過下次你哋仲會唔會喺度，你哋繼續喺度係好唔容易，外界來看，我仍有很多地方做得不足夠，很多時都覺得好對唔住大家，你吔同身邊的人講鍾意姜濤，其實係咪一件值得嘅事？」

面對拉扯 望能保持初心 姜濤表示，自己出道前往其他地方參加比賽時，好羨慕某些參賽者已有fans，對當年17、18歲的他而言，獲粉絲支持是很遙遠的事；轉眼間，他已快將25歲，「出道5年幾，發生很多事情，相信日後仍會繼續經歷，對我嚟講係好多磨練，自己仍要學習點樣更加成熟，同時保持初出道的初心，其實係好難嘅事，心裡不斷拉扯的過程，我希望在座鍾意姜濤的，或我將來年老時，可以埋下種籽，讓大家以後也有追尋夢想的力量，你哋可以同身邊人講，有個人成功過，佢叫姜濤。」最後，他承諾必會努力做好，逐漸令對他抱負面印象的人改觀火。