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娛樂
2024-04-23 19:28:26

姜濤生日｜經歷高低潮備受質疑 自覺對唔住姜糖(有片)

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姜濤與3,000位姜糖慶祝生日。

姜濤與3,000位姜糖慶祝生日。

MIRROR成員姜濤將於下周二(30)25歲生日一眾姜糖今日(23,姜濤農曆生日)齊集海洋公園出席「海洋王國．生日慶典KEUNG TO OCEAN CARNIVAL 2024，上午天文台雖發出黃雨警告，姜糖仍風雨不改支持。夀星仔姜濤下午於半露天的海洋探秘(前名海洋劇場)現身時，天公造美，逐漸放晴，姜濤真情剖白並清唱《好得太過份》送給姜糖，主持切蛋糕儀式和許願，並與在場的三千名自拍。

姜濤搭升降台驚熹現身。(林俊源攝) 姜濤與3,000位姜糖慶祝生日。 姜濤與3,000位姜糖慶祝生日。(林俊源攝) 不少姜糖高舉有趣大字報，逗得姜濤好開心。(林俊源攝) 姜濤與粉絲見面，笑逐顏開。(林俊源攝)

擔心粉絲不再支持

儀式定於下午3時左右開始，不少姜糖早於2時左右已陸續入場霸靚位，3時許先由舞蹈員《MasterClass》和《黑月》獻上舞蹈表演暖場，大約半小時後姜濤從升降台升現身，他首先感謝仍支持他的fans，直言這兩年並不容易，經歷很多高低潮，相信在坐的fans亦一樣，「我之前諗過下次你哋仲會唔會喺度，你哋繼續喺度係好唔容易，外界來看，我仍有很多地方做得不足夠，很多時都覺得好對唔住大家，你吔同身邊的人講鍾意姜濤，其實係咪一件值得嘅事？」

姜濤清唱《好得太過份》送給姜糖。(林俊源攝) 姜濤主持切蛋糕儀式前，誠心許願。(林俊源攝) 姜濤主持切蛋糕儀式前，誠心許願。(林俊源攝) 姜濤主持切蛋糕儀式前。(林俊源攝) 姜濤主持切蛋糕儀式前。(林俊源攝) 姜濤主持切蛋糕儀式前，誠心許願。(林俊源攝)

面對拉扯 望能保持初心

姜濤表示，自己出道前往其他地方參加比賽時，好羨慕某些參賽者已有fans，對當年17、18歲的他而言，獲粉絲支持是很遙遠的事；轉眼間，他已快將25歲，「出道5年幾，發生很多事情，相信日後仍會繼續經歷，對我嚟講係好多磨練，自己仍要學習點樣更加成熟，同時保持初出道的初心，其實係好難嘅事，心裡不斷拉扯的過程，我希望在座鍾意姜濤的，或我將來年老時，可以埋下種籽，讓大家以後也有追尋夢想的力量，你哋可以同身邊人講，有個人成功過，佢叫姜濤。」最後，他承諾必會努力做好，逐漸令對他抱負面印象的人改觀火。

姜濤與在場3000名粉絲自拍。(林俊源攝) 姜濤與在場3000名粉絲自拍。(林俊源攝) 約有3000名粉絲與姜濤慶生日。(林俊源攝) 約有3000名粉絲與姜濤慶生日。(林俊源攝) 姜濤離開場館時，不忘跟粉絲揮手說再見。(林俊源) 姜濤快將25歲生日，海洋主題的蛋糕上，有最性感的生日限定「小濤濤」。(林俊源攝) 姜濤快將25歲生日，姜糖送上海洋主題蛋糕。(林俊源攝)

姜糖接力唱 場面溫馨

最後，姜濤清唱《好得太過份》送給姜糖，唱至後段時忘記歌詞，但姜糖立即接力合唱，場面溫馨。唱畢歌曲後，姜濤主持切蛋糕儀式和許願，並與姜糖自拍，結束生日慶典活動。

 

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