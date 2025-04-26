姜濤生日｜與6千姜糖預祝26歲生日 姜濤自覺好多不足愧對fans的愛(有片)

姜濤今日出席後援會舉辦的「The Keung’s Show」千人賀壽活動，與6,000位姜糖預祝26歲生日，後援會特地請來姜濤的台灣排舞師大目老師來港表演，與跳舞團隊送上《Every single time》和《白果》暖場表演，談到跟姜濤合作的趣事，大目老師就爆料指姜濤喜歡三更半夜找他傾排舞概念。其後主角姜濤登場，對大目老師特地來港感驚喜，並即興合作跳唱一小段《白果》。

驚評「拼濤」樣

生日慶典上，姜濤與姜糖大玩遊戲，跟不同區域的粉絲大合照，姜濤現身當然會為fans獻唱，但今次他選唱了王力宏的《一首簡單的歌》，憑歌寄意，希望做一個簡單而深刻的人。6千姜糖以紙牌拼出姜濤的樣貌和生日快樂字樣，令他讚嘆不已。

第一支私家咪 唱好每首歌

姜濤獲後援會送上生日蛋糕和紅色私家咪一支，原來這是他入行以來第一支私家咪，他笑言喜歡紅色，認真表示，「自己一直都有爭取歌唱方面嘅嘢，以後會繼續唱好啲歌，唔敢話試啲咩新嘢，最緊要係將最基礎嘅嘢做好啲，俾大家睇，希望呢知咪可陪住我，唱好每一首歌。」