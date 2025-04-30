姜濤用新歌回應姜糖 MV化身Cute爆「姜兔」

姜濤在《On a SunnyDay》MV中不但化身Cute爆「姜兔」。

今日是姜濤的26歲生日，為了回饋「姜家人」多年來的支持，繼《蒙著嘴說愛你》、《作品的說話》及《好得太過份》後，四度於生日正日推出新歌《On a SunnyDay》，並找來合作無間的監製Edward Chan、填詞人陳詠謙，以及James Wu作曲與填詞，攜手打造俏皮可愛的18胎，同時呼應「太陽之子」這個姜濤與姜糖之間的專屬名詞！

姜濤透露18胎的「催生」概念，與一眾「姜家人」悉悉相關，他說：「2月某一天跑步時，看到fans們正在討論如何慶祝我的生日，忽然靈光一閃，覺得正好趁這個機會去製作一首講述我生日的歌，於是去找Edward討論，最後在一堆demo中找到《On a SunnyDay》這首歌。」姜濤續說：「入行以來，每年都有很多Fans幫我慶祝生日，我當然很開心，變相亦將我生日變成一件令很多人也開心的事。回想起以前因為朋友不多，幾乎沒有慶祝過生日，直至出道後才獲一班Fans朋友替我慶祝，於是我便想到在這座城市中，是否也有一些人因為各種理由而忘記了自己生日，或者無暇慶祝生日，所以我希望藉著《On a SunnyDay》這首歌，令大家也能感受到生日的歡樂氣氛！」

獨樂樂不如眾樂樂，姜濤做音樂的初心亦是如此單純：「我入行的目的是想將歡樂帶給大家，並不是要所有Fans只為我一個人而開心，所以我也將這個想法告訴陳詠謙，讓他寫進歌詞中，希望《On a SunnyDay》可以令每位支持我的人有一種重生的感覺，意義重大！而且今次刻意到銅鑼灣拍攝MV，正正是因為我除了有一年突擊現身外，沒有試過在銅鑼灣跟Fans一起慶祝，所以正好藉著《On a SunnyDay》MV去紀錄這個珍貴時刻！」

姜濤在《On a SunnyDay》MV中不但化身Cute爆「姜兔」，更有「小姜姜」現身。他說：「MV中的小朋友代表年幼的我，小時候沒有太多人幫我慶祝生日，所以一直對生日會無甚印象，其中一個情節是孤獨的『小姜姜』吹不熄蠟燭，所以由我去陪伴年幼的自己一起吹蠟燭。MV中也有其他人因為各種原因而無法慶祝生日，希望可以帶著他們一起到銅鑼灣一齊慶祝！」