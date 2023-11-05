姜濤疑咪咀穿崩傻笑到完場 為共創明「Teen」任壓軸表現嘉賓

由政務司長陳國基策劃的首屆共創明「Teen」計劃昨日(4日)在會展畢業禮，並請了MIRROR的姜濤任壓軸嘉賓。姜濤以一身全黑西裝上台時，全場尖叫聲不斷，他在活動上獻唱了《Master Class》及《蒙着嘴說愛你》。然而，當他唱到《蒙着嘴說愛你》尾段時，就出現咪咀穿崩情況。

自嘲老驚台下觀眾唔識 當時姜濤唱完《Master Class》之後，上氣唔接下氣表示緊張過自己開演唱會，並稱入行以來首次在學生哥面前表演，「好驚見到你哋，因為我真係好老，我唔知呢個世代知唔知我係邊個。」他續稱選《Master Class》是希望年青人追夢時要創新，突破框框，又指現時social media有很多資料，盼大家有時間跟自己對話及溝通，從而知道自己的目標。 氣喘喘1秒回復狀態 之後姜濤續介紹《蒙着嘴說愛你》時，稱自己其他歌太heavy，笑謂這首歌已變成了兒歌，但認為這是一首全場都會識的歌。大會的屏幕隨即播出心心畫面，此時姜濤仍氣喘喘笑說︰「哈！心心呀後面！哈哈！」他便立即回復狀態唱出《蒙着嘴說愛你》。

小朋友令咪咀穿崩 惟唱到尾段時，大會安排了4位小朋友上台，由於姜濤未想過會有小朋友在他旁邊，令他嚇了一跳更謂「你出咗嚟呀？」但他身後竟然是繼續播放著有他聲音的音樂，不禁令人懷疑他是咪咀唱《蒙着嘴說愛你》，但有指該人聲是墊底聲。 當時姜濤只好不停笑，又不知如何是好，更蹲下來不停掩咀笑，加上四位小朋友都目無表情，姜濤再笑住說︰「你唔郁嘅！」之後音樂播完時，他再跟另一位小朋友說︰「你係唔係好唔耐煩？」姜濤仍然是笑過不停，到最後只好拖住小朋友慢慢離開。