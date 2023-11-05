姜濤疑咪咀穿崩傻笑到完場 為共創明「Teen」任壓軸表現嘉賓

由政務司長陳國基策劃的首屆共創明「Teen」計劃昨日(4日)在會展畢業禮，並請了MIRROR的姜濤任壓軸嘉賓。姜濤以一身全黑西裝上台時，全場尖叫聲不斷，他在活動上獻唱了《Master Class》及《蒙着嘴說愛你》。然而，當他唱到《蒙着嘴說愛你》尾段時，就出現咪咀穿崩情況。
自嘲老驚台下觀眾唔識
當時姜濤唱完《Master Class》之後，上氣唔接下氣表示緊張過自己開演唱會，並稱入行以來首次在學生哥面前表演，「好驚見到你哋，因為我真係好老，我唔知呢個世代知唔知我係邊個。」他續稱選《Master Class》是希望年青人追夢時要創新，突破框框，又指現時social media有很多資料，盼大家有時間跟自己對話及溝通，從而知道自己的目標。
氣喘喘1秒回復狀態
之後姜濤續介紹《蒙着嘴說愛你》時，稱自己其他歌太heavy，笑謂這首歌已變成了兒歌，但認為這是一首全場都會識的歌。大會的屏幕隨即播出心心畫面，此時姜濤仍氣喘喘笑說︰「哈！心心呀後面！哈哈！」他便立即回復狀態唱出《蒙着嘴說愛你》。
小朋友令咪咀穿崩
惟唱到尾段時，大會安排了4位小朋友上台，由於姜濤未想過會有小朋友在他旁邊，令他嚇了一跳更謂「你出咗嚟呀？」但他身後竟然是繼續播放著有他聲音的音樂，不禁令人懷疑他是咪咀唱《蒙着嘴說愛你》，但有指該人聲是墊底聲。
當時姜濤只好不停笑，又不知如何是好，更蹲下來不停掩咀笑，加上四位小朋友都目無表情，姜濤再笑住說︰「你唔郁嘅！」之後音樂播完時，他再跟另一位小朋友說︰「你係唔係好唔耐煩？」姜濤仍然是笑過不停，到最後只好拖住小朋友慢慢離開。
請姜濤獲讚是貼地安排
在場嘉賓見到姜濤現身時，都大為驚喜，現任立法會議員陸瀚民更在社交平台上形容姜濤的出現是少見的政府青年活動彩蛋︰「最後加上了彩蛋驚喜，由姜濤壓軸演出……不禁令一眾年青人們甚至大朋友們拍案叫絕歡呼喝采。在離場時，前後左右的大人細路哥，仍然熱烈地討論著這個彩蛋。這個安排除了是彩蛋式，更加是貼地，貼近年青人，值得肯定。」