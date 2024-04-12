姜濤睇NBA感觸憶亡友 自爆堅持維園打籃球原因

姜濤表示很久沒打那麼多字，但為了籃球可以，姜濤先表示籃球是他第二生命：「籃球對我來說應該是除了表演以外，我人生第二重要的事情了，是籃球讓我在小時候認識到我人生中最重要的幾個朋友，學校放暑假的兩個月，我幾乎每天都泡在維園的籃球場，從中午12點打到晚上關燈的11點，打到鞋子裡面的汗都可以順著鞋底流出去了（好噁心⋯.）」他續解釋為何爆紅後仍然在維園打籃球：「維園的阿叔阿伯們幾乎可以說都是看著我長大的，這也是為什麼我從出道到現在還堅持在那邊打球的原因，很多人會問你不會不自在嗎？那麽多人看著，是的，會不自在，但我不想因為成名之後就放棄這一片我最熟悉的地方，這是我為數不多會感到有安全感的地方。」姜濤重提讀書時期已約定了幾位好友長大後一齊看NBA，「我還記得我跟身邊最要好的幾個朋友，從小就約定好長大賺了錢，就一起去看場NBA，去挑戰紐約的街球勝地洛克公園，甚至還幻想將來大家將來娶妻生子後一起去看遍所有NBA的主場」他憶起早年離世的其中一位好友，「當然現在這個夢想雖然不可以齊人完成，有一個朋友任性的先離開了，但是我只想告訴那個朋友，NBA真的很好看，我用我的眼睛幫你看了，雖然⋯前兩天你最愛的LeBron James並沒有上場，但我相信你也已經很開心了吧~」