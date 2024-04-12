姜濤睇NBA感觸憶亡友 自爆堅持維園打籃球原因

MIRROR現於美國舉行北美站的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR》巡迴演唱會，日前完成洛衫磯站，並已前往紐約準備下一站演出。日前，12子趁空檔遊覽叉電，其中籃球發燒友姜濤、呂爵安(Edan)和「大表哥」邱士縉(Stanley)又再齊齊睇NBA賽事，3子更登上NBA官方IG。姜濤今天(12日)在社交網貼長文表示其實這次去看NBA挺感觸的。
姜濤表示很久沒打那麼多字，但為了籃球可以，姜濤先表示籃球是他第二生命：「籃球對我來說應該是除了表演以外，我人生第二重要的事情了，是籃球讓我在小時候認識到我人生中最重要的幾個朋友，學校放暑假的兩個月，我幾乎每天都泡在維園的籃球場，從中午12點打到晚上關燈的11點，打到鞋子裡面的汗都可以順著鞋底流出去了（好噁心⋯.）」他續解釋為何爆紅後仍然在維園打籃球：「維園的阿叔阿伯們幾乎可以說都是看著我長大的，這也是為什麼我從出道到現在還堅持在那邊打球的原因，很多人會問你不會不自在嗎？那麽多人看著，是的，會不自在，但我不想因為成名之後就放棄這一片我最熟悉的地方，這是我為數不多會感到有安全感的地方。」姜濤重提讀書時期已約定了幾位好友長大後一齊看NBA，「我還記得我跟身邊最要好的幾個朋友，從小就約定好長大賺了錢，就一起去看場NBA，去挑戰紐約的街球勝地洛克公園，甚至還幻想將來大家將來娶妻生子後一起去看遍所有NBA的主場」他憶起早年離世的其中一位好友，「當然現在這個夢想雖然不可以齊人完成，有一個朋友任性的先離開了，但是我只想告訴那個朋友，NBA真的很好看，我用我的眼睛幫你看了，雖然⋯前兩天你最愛的LeBron James並沒有上場，但我相信你也已經很開心了吧~」
最後，姜濤感謝籃球讓他人生開始變得精彩，即使現在在演藝圈碰到挫折，還是靠籃球去忘掉煩惱，重新建立對自己的信心，他説：「我也很感謝NBA，是你們讓我認識很多球星，讓我了解到許多球星們的生涯都充滿著挫折，質疑和挑戰，可是他們無一例外都勇敢面對這些，最後都變成了讓人敬佩的球員，每當我也遇到這些質疑的時候，我也會想像，我可以變成這些球員的心態，只要踏上球場，踏上舞台就要心無旁鶩，專心擊敗我的對手們。謝謝你 NBA 謝謝你 籃球。」