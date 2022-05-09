姜濤續任HPV大使 姜濤灣延伸尖沙咀 多款造型任你打卡！

23歲的人氣王姜濤續任HPV健康教育大使，由他主演的全新HPV廣告微電影《預防HPV No Regrets》已於日前(7日)晚上架。影片以30年後作背景，姜濤的媽媽因為子宮頸癌過身，姜濤穿越回到父母拍拖的年代，化身咖啡店文青，要在14天的時限提醒父母及早預防HPV，從而希望保護媽媽。片中的他既是安慰母親的暖男，又Man爆勸服固執父親。

姜濤金句無限loop

催淚又窩心的母子情深電影，展現姜濤昇華成姜man深層次演繹。姜糖除了安坐家中loop爆微電影，更可親身往尖沙咀打卡。K11設置的「預防HPV No regret。姜濤為未來行動」pop up，曬冷姜濤代言以來的不同造型，實行將姜濤灣移師尖沙咀，由溫柔的姜Man提提大家及早預防可怕的HPV病毒。場內重現微電影入面姜濤化身咖啡師的場景，姜糖們可以坐著嘆杯咖啡，幻想自己是微電影的女主角，在腦海不斷重溫姜濤的溫柔提示：「世間最痛嘅痛就睇住愛嘅人受苦」。那個溫柔的眼神，相信置身於這個打卡熱點重溫就更有feel。Pop Up 入面亦highlight多句微電影的金句，姜糖們更可帶同男朋友齊齊打卡，嚮應姜濤預防HPV的勸諭，為彼此的愛情加上一個無憾的約定。