姜濤考車一take pass即睇法拉利 自爆前一晚緊張到失眠

MIRROR人氣王姜濤、Edan、Jer和Tiger 日前（6日）大年初九合體亮相《Hi MIRO ! SEE U ZOOM》網上見面會，與鏡粉（粉絲暱稱）互動。剛榮升做「P牌仔」的姜濤，就被問到考車一take pass的經過。

姜濤當日考路試是在鴨脷洲，他指雖然路線較短及簡單，但因此有指考官在過程中更為嚴謹及仔細， 他又透露大概上了十多二十堂才去考試，覺得路試最大風險，前一晚緊張到失眠，因為若「肥佬」又要等半年才可再考。期間，Tiger 就問姜濤覺得當天考官有否認出是他，Edan 即大呼：「點會唔認得佢，有邊個唔認得姜濤？」Tiger笑言：「可能太早未瞓醒。」姜濤即面露微笑表示：「我考之前已經有考官喺度討論我係邊一日嚟考試，我估你哋應該都係。」他續指着Edan及 Jer說：「如果我唔一take pass，你哋兩個都係一take pass，我好樣衰。」