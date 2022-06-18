姜濤聯乘1664親筆簽名限量珍藏禮盒 連Do姐見到都心心眼

MIRROR成員姜糖早前與法國啤酒品牌1664聯乘，推出3款「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」，旋即成為姜糖們的收藏品。除了3款限量版小麥啤，還有400份附有姜濤親筆簽名的限量珍藏禮盒套裝，連Do姐見到都心心眼，大讚禮盒上的「Keung-tomen」設計有Taste。

Do姐想姜濤陪飲酒

「1664 x Keung To 聯乘限量版珍藏禮盒」內有齊3支限量版的小麥白啤，最驚喜是其中一支附有姜濤親筆簽名，另外，還有一只磨砂表面刻上KEUNG TO 英文名字的啤酒杯，以及一個用幾何畫法勾畫出日間姜濤面貌的杯墊。Do姐早前收到珍藏禮盒立即心心眼，還對姜濤隔空傳情，浪漫不一定要飛往法國，如果姜濤坐在身旁自彈自唱，然後一起品嚐小麥啤已經足夠。

如果想得到珍藏禮盒，由今日起到本月29日，只需在個人Instagram (IG) 以相片及文字分享你期望與姜濤一起享受#1664BLANC 時的情景，最能表達"Good Taste with a Twist" 主題的400 份作品，就有機會帶走內有姜濤親筆簽名小麥白啤的限量版珍藏禮盒返屋企。

參加方法：

1. Follow @1664blanchk Instagram 及Like 活動貼文(有關帖文將在6月13日下午5時後在https://www.instagram.com/1664blanchk/發佈)

2. 以IG post (相片及文字) 分享你期望與姜濤一起享受#1664BLANC時的情景及Tag 兩位朋友(IG 帳號須設定為公開)

3. Tag @1664blanchk 及hashtag #1664blanchk, #1664xKeungTo,

#GoodTastewithaTwist