姜濤腳步浮浮跟姜糖拜拜 自覺個唱表現只值70分

MIRROR成員姜濤今日到電台接受謝茜嘉及梁文禮的訪問，他在訪問中曾一度提到自己身體不適，及後他離開時腳步浮浮，整個人都不在狀態，樣子亦看上去非常疲倦，及後他在社交平台限時動態留言說︰「對不起各位 今天身體不舒服 沒辦法留太久收大家的信 真的感到非常抱歉」同時叮囑大家小心安全。從姜糖分享的影片見到姜濤勉強跟大家打招呼，大家見到他身體不適亦著他快些回去休息。

未見過姜媽咁低胸

他在節目中被問到如何評價自己的演唱會，他給了6、70分，他表示一直都在尋找可以改善的地方。提到他在個唱上唱出《我只在乎你》給媽媽，姜濤稱事後得知媽媽聽完喊，同時他又搞笑說︰「可以唔使咁低胸，未見過，有些少嚇親，不過佢開心就得。」他又提到自己是個內心反叛的人，不是很聽話又不受控制，就連公司及同事都認為他硬頸，「自己都想保留呢份心態，唔想因為自己做得唔好而限制自己嘅可能性……我都知要成熟嘅藝人唔可以太堅持，總有人叻過自己，要攞平衡，自己需要話畀自己知有好多學習地方。」

要學識尋回自己

談到他已出道5年，他稱在多方批評及攻擊下會迷失自己，但要學識尋回自己的初心，「喺呢行課題就係要搵番當初自己。做自己對我來講有另一番理解，自己要好清楚認識自己，邊啲啱邊啲錯，呢個先係真正做自己，唔係錯嘅都認為啱，我會將自己當初太激烈情緒，以往之後用較適合方式表現出嚟，而唔係一咪向前衝，要攞平衡先係好表現者。」」