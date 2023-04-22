姜濤自家品牌曝光 幕後團隊由古巨基操刀 : 生活中要做的九十九件事

姜濤近年都頻頻飛出外公幹，貪吃的他早前坦言會在身邊沒人的情况下盡情吃喝，姜濤今日在社交平台分享身在機艙內的照片，相中見他閉上眼睛，舉起V字手勢，嘟嘟咀表情可愛，他透露每次旅程都會問機艙服務員借支筆，寫下一項要完成的重要任務，他寫道︰「從前坐飛機到外地主要是旅遊，現在坐飛機到外地多數是為工作。每次在飛機上都會問服務員借一支筆，寫下該次旅程要完成的任務，然後逐項完成，但其實每趟旅程都有一個項目我覺得特別重要。」其後，姜濤再公開他在白紙上寫下的重要任務，就是「旅程一定要做的事﹗吃﹗」，更坐言起行，影著在機艙內邊吃邊看電影《闔家辣》的照片，有份主演該電影的Edan（呂爵安）即留言謂：「Waaa係闔家辣。」

另外，MIRROR 成員個個輪住做老闆，姜濤上月飛到日本，原來亦是積極籌備自己的個人服裝品牌，今日，品牌的官方IG首張照片曝光，相中見姜濤站在日本街頭的背影，著上一件自家品牌的黑色褸，寫著：「NINETY NINE THiNGS TO DO IN LIFE （生活中要做的九十九件事）」雖然沒有姜濤的正面樣，但照片亦hashtag了姜濤，並寫道：「TO ZERO.Zero is the origination. Zero is the destination.」據知，品牌與Anson Lo一樣，幕後團隊亦是古巨基和古太Lorraine協助，一眾姜糖都表示期待，更笑言已準備好「彈藥」狂掃姜品。