姜濤自家品牌曝光 幕後團隊由古巨基操刀 : 生活中要做的九十九件事

姜濤近年都頻頻飛出外公幹,貪吃的他早前坦言會在身邊沒人的情况下盡情吃喝,姜濤今日在社交平台分享身在機艙內的照片,相中見他閉上眼睛,舉起V字手勢,嘟嘟咀表情可愛,他透露每次旅程都會問機艙服務員借支筆,寫下一項要完成的重要任務,他寫道︰「從前坐飛機到外地主要是旅遊,現在坐飛機到外地多數是為工作。每次在飛機上都會問服務員借一支筆,寫下該次旅程要完成的任務,然後逐項完成,但其實每趟旅程都有一個項目我覺得特別重要。」其後,姜濤再公開他在白紙上寫下的重要任務,就是「旅程一定要做的事﹗吃﹗」,更坐言起行,影著在機艙內邊吃邊看電影《闔家辣》的照片,有份主演該電影的Edan(呂爵安)即留言謂:「Waaa係闔家辣。」

另外,MIRROR 成員個個輪住做老闆,姜濤上月飛到日本,原來亦是積極籌備自己的個人服裝品牌,今日,品牌的官方IG首張照片曝光,相中見姜濤站在日本街頭的背影,著上一件自家品牌的黑色褸,寫著:「NINETY NINE THiNGS TO DO IN LIFE (生活中要做的九十九件事)」雖然沒有姜濤的正面樣,但照片亦hashtag了姜濤,並寫道:「TO ZERO.Zero is the origination. Zero is the destination.」據知,品牌與Anson Lo一樣,幕後團隊亦是古巨基和古太Lorraine協助,一眾姜糖都表示期待,更笑言已準備好「彈藥」狂掃姜品。