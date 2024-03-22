姜濤視Stanley為理想女婿 「大表波」拒與對方上契做兄弟

MIRROR首部齊人合演的電影《12怪盜》將於本月28日上映，12位成員早前接受鄭裕玲（Do姐）主持的YouTube頻道《The Do Show》訪問，Do姐預先在社交網問鏡粉有沒有問題想問，結果收到逾4000條問題。
其中，Do姐問邱士縉（Stanley）：「有Fans問你同姜濤咁互愛，幾時會同姜濤正式上契做兄弟？Fans會同你哋設100圍上契宴。」姜濤即搞笑謂：「可能我哋辦婚禮呢﹗」不過，Stanley 聞言就拒絶表示：「唔使喇﹗唔該﹗好沉重喎呢個契細佬，因為佢成日都有好多要幫手照顧，所以我諗下先。」在戲中有催眠能力的姜濤，被問到現實中最想催眠哪位成員？姜濤繼續以Stanley為目標，表示：「催眠Stanley，催眠佢同我上契。（你真係好鍾意Stanley？）我好愛佢，唔好話鍾意。」
姜濤早年曾透露自己比較喜歡生女孩子，被問將來希望女兒嫁給哪位成員？姜濤說：「我覺得一係Stanley﹑一係Jeremy，Jeremy真係識照顧人。（Stanley：我唔識咩𠵱家？）如果揀Stanley嘅話，我個女會幸福啲。」至於，最不想女兒嫁給哪位成員？姜濤笑謂：「可能係AK，我驚我個女畀佢煩死，但AK都好好嘅。（AK：呢句唔使講㗎，理解喇﹗）可能係Anson Lo，佢真係乜都唔做。」Anson Lo即反擊：「我真係做㗎，我自己一個人住，都會執嘢㗎﹗」 Jeremy又幫口說：「但佢（Anson Lo） 有錢喎！」姜濤就搞笑回應：「佢老竇（自己）冇咩！」另外，楊樂文（Lokman）被問到覺得哪位成員最不適合當團中隊長？他則搞笑表示：「我夾硬講，姜濤囉﹗因為佢經驗淺，加上佢有好多嘢要處理，會focus自己多啲，諗好多思考性嘅嘢。」