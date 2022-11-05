姜濤計劃30歲後專心演戲 兌現與Do姐承諾向姜媽媽講「I Love You」

姜濤亦透露張繼聰和呂爵安（Edan）經常「爆肚」，相比下自己比較少：「老實講呢啲free style 冇佢哋咁叻，猶其是阿聰每次同佢對戲，每一take 都係唔一樣。」袁導表示姜濤在劇中爆出說一句「我唔要」成為了觀眾喜愛的口頭禪，他說：「生活中有好多嘢都唔係好想要，花姐成日話我硬頸呀，我就會話『我唔要』」，Do姐追問：「你硬頸㗎咩？」他表示：「對於音樂上嘅嘢係好硬頸，唔會因為太多人哋嘅意見去改」，袁導亦認同：「做呢行係要有啲堅持」。

ViuTV原創劇《季前賽》正在熱播，姜濤與導演袁劍偉昨日（4日）現身Do姐主持的電台節目《口水多過浪花》接受訪問，並大談拍劇點滴。袁導表示劇集是根據每位演員的性格和技術來安排角色，要演員打一場籃球，再觀察他們的性格分配角色：「姜濤打波幾自我」，姜濤即表示：「簡單啲講，我比較獨食。由細到大生活環境冇咩太多自信，慣咗會喺球場靠呢樣嘢攞返自信。都同阿孝呢個角色前期有啲似，就係唔係好信人，可能信自己會好啲。」姜濤又自評球技一般，只是劇中角色阿孝打得勁，袁導更大爆姜濤有右手上籃、跟住勾手的絕招，姜濤笑言自己平日打開街場冇練習咁多專業：「同啲阿伯一樣練死一招」。

減肥是一生嘅課題

Do姐提到一個爭議性話題，指劇中姜濤整個人都很圓潤，後來就瘦了下來，結果出現了不連戲的情况。姜濤笑言：「冇咩好解釋，我衰食太多嘢，嗰時冇諗太多，要打波就食多啲嘢補充下體力，但拍拍下去到中間唔係好對路。我由第一日開始唔係好敢睇playback，跟住發現真係唔得啦，到中間fit番，問題又出嚟啦，可能明明係同一間房嘅出入，呢間房入去係肥嘅，但嗰頭出嚟就瘦番，係有啲觀眾會發現。」Do姐追問磅數上的差距時，姜濤指10kg，令Do姐大感驚訝，他再說：「但都好快，因為我知道『死啦死啦』，之後就瘦番啦，後尾中間疫情停咗兩、個禮拜，嗰排冇得出去打波…」Do姐笑指姜濤很矛盾︰「你咁鍾意食，但見到自己咁樣又嬲，跟住又減肥，但係減完後又覺得要食吓﹗」姜濤笑指減肥是「一生嘅課題」，袁導坦言沒有要求演員要保持身形，因為大家睇嘅係戲，姜濤立即表示：「所以我好鍾意佢」。

節目中，姜濤提到早前與家人歐遊的回憶，他更擔當導遊一帶六，雖然辛苦但開心：「最開心帶屋企人去旅行，由出道到而家都冇想像過，第一次傾咁多偈。有一日突然之間見到屋企人身體冇咁好，都比較耐冇返屋企，同屋企人相處，尤其媽咪、舅父…有好多位都需要幫手，趁佢哋仲行到，好想帶佢哋…入呢行都會好忙，好想趁呢段時間，仲行到嘅時候去多啲地方。」姜濤更兌現與Do姐的承諾，親口向姜媽媽講「I Love You」：「喺歐洲酒店時候就講咗，佢唔敢相信我會講呢啲，佢話做咩事，係咪有其他嘢要講。佢開頭有啲驚，我話純粹想講，又諗起同你個承諾。」姜濤透露媽媽和姨媽在歐洲的第一晚更開心落淚︰「佢哋未去過，以前家境唔好，冇乜去過外國，就算去其他地方旅行，都唔會揀使費太多嘅地方。今次佢哋覺得唔使煩惱呢啲嘢，同埋覺得我大個，可以帶佢哋出去玩，佢哋好感動。」姜濤直言與家人歐遊後，終於知道家庭幸福是什麼。他說︰「以前我冇乜着重呢啲嘢，入行係尋求舞台上嘅快樂，冇care過屋企嘅幸福。今次令我明白到，希望每年有一次咁樣嘅聚會。」

努力做個敬業演員

談到他從前經常說29歲想退休，姜濤說︰「以前諗退休，可能真係諗住乜都唔做咁樣，但今年拍戲比較多，覺得以後唔做歌手時會做演員。以前10幾年，我都希望可以專心唱歌，依家試過演戲，可能嚟緊完咗歌手之後，嘗試專心演戲。」Do姐即緊張追問「完咗歌手係咩意思？」姜濤說︰「我依家自己個人嘅目標就係，歌手方面完成晒自己想完成嘅嘢先，之後，可能30歲後，就嘗試喺演員呢條道路上行。點解揀演員呢，可能我可以演一啲肥嘅角色，可以好敬業咁樣，哈哈﹗我無時無刻都諗住食物，冇辦法，人生嘅宗旨都係冇變動。」