姜濤誕｜壽星仔突襲科學園 感謝姜糖不離不棄

今日是姜濤24歲生日，一眾姜糖齊集科學園參與「姜濤慈善步行」。壽星仔姜濤在無預警下突然現身，令在場的姜糖大感驚喜，更陷入瘋狂狀態。他上到台後向在場姜糖致謝，表示自細從沒試過有這麼多人為他慶生。他表示今早6點才收工，但知道大家很用心為他籌備生日，覺得就算自己怎攰也要來支持一下。

感謝姜糖不離不棄

姜濤表示，很想藉住今次機會跟大家分享心底說話︰「我冇諗過今年年頭發生咗咁多事，你哋仲喺度。我有心理準備自己可能要重新嚟過，我俾自己心態係，可能有啲人唔支持我、離開，我都唔會唔開心，因為確實好多事情冇令到你哋覺得好驕傲，但係你哋仲喺度，真係好多謝大家。」

姜濤表示每次活動見到這麼多人支持自己，都令他充滿力量，並稱外間對於他及粉絲的評價不一，但他仍很相信大家只要團結便會一齊進步。他說︰「希望各自人生道路上搵到有進步嘅方向，好多人覺得我好好，其實我唔係，我都需要進步，唔希望大家喺生活上完全將我放喺第一位，希望大家將自己放第一位，多啲照顧自己。見到大家通宵排隊，唉！唔知點講。」