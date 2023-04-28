姜濤誕｜ 姜糖籌得58萬善款 化身「秘密天使」買飯券助長者

受惠食店撰文感謝

善心滿滿的姜糖，向來做善事不遺餘力，早前更愛心義賣，扣除成本後一共籌得HKD 586,000的善款，並以姜濤及姜濤香港後援會的名義捐給兩間機構，每間機構會得到 HKD 293,000的善款！其中更向一間食店購買膳心長者飯券，令更多長者受惠。食店日前在社交平台發長文向姜糖公開道謝，寫道：「老友記終於可以安心開飯了！雖然，疫情已過。但經濟環境仍然惡劣，接連見到飲食業行家結業。正當營業額急劇下滑，亦明顯少咗客人捐飯券。而我哋都開始唔夠能力繼續捐飯之際，突然收到姜濤香港後援會通知，佢哋願意將慈善蛋卷的收益，平分給我哋及兔廬。這個消息，有如一埸及時雨，將清貧長者繼續可以取免費飯爆煲的壓力，推遲兩個多月。」最後，食店亦衷心感謝姜濤香港後援會，願意在困難時伸出援手及雪中送炭，並對每位善心的秘密天使表示感謝。日前，多名「秘密天使」又出動，到區內清貧長者派飯，還有乾糧及飲品給老友記做禮物，活動在一片歡笑聲中完結。