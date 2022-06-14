姜濤赴美拍電影 與魯庭暉即將返港隔離

MIRROR成員姜濤於上月24日前往美國，同行還有MakerVille行政總裁魯庭暉，當時有指他到美國為演唱會彩排，甚至一度傳出整隊MIRROR將赴美彩排。不過，姜濤曾在較早前的訪問提到，將會在美國進行秘密任務，但對任務的內容則隻字不提。

日前網上流出姜濤與魯庭暉及一班工作人員的合照，對方在社交平台提及今次參與電影《My Heavenly City》拍攝，並與台灣及美國的拍攝團隊合作很愉快，但該帳戶未幾移除有關內容。負責該片的女導演俞聖儀來自台灣，日前她在其個人平台上載拍攝花絮，其中一張照片看到一個疑似姜濤的男仔，他戴住單車頭盔，與另一女演員等候工作人員指示。她在網上大談拍攝心情，但就未有提及片中演員。