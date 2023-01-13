姜濤身形暴脹再被網民轟不尊業 《季前賽》導演貼文護航：路很長，崎嶇是正常的

MIRROR成員姜濤在叱咤頒獎禮當晚表現惹來不少批評，加上他的身形暴脹不少，隨即成為haters的狙擊對象，負評排山倒海，更有網民在討論區翻舊賬指在去年10月主演的電視劇《季前賽》中，身形時肥時瘦，出現不連戲的情況，直斥他不尊業。

作為《季前賽》的導演袁劍偉昨日（12日）就在社交網發長文為姜濤護航，他表示近日收到不少姜糖私訊，請他可以去安慰姜濤，希望受盡壓力的姜濤，不再受苦。對此袁導演便對姜濤的身形寫下看法，並表示：「我在這事件中也參予了一小部份，在Do姐的訪問中，我提到的我的取向是看戲，不是著重於胖或者是瘦。拍攝的時期是疫情最嚴重的一段，所有健身房，籃球場都關了，更不建議大家外出。當KT來到劇組，身形變胖了，我可以有兩個反應。一是用盡導演的權力，指責演員，讓他知道他做錯了，抱著慚愧和自卑的狀態來演。還是二，接納他當時的狀態，讓他樂在其中來演。季前賽的形式是喜劇和悲劇夾雜，喜劇的成份更重，所以我選了方法二。並不是我縱容他，是我對工作的信念，不要帶著恐懼來工作。使用恐懼是一種工作方式，但我不享受。」

他續指：「回到這一次的事件，KT需要我的溫言鼓勵還是像網上輿論一樣直斥其非？我覺得一面白牆，一段的空白更合適。對錯是公論，但進步是內心的調整。路還很長，崎嶇是正常的，平坦才沒趣。」姜糖都紛紛留言為偶像送上正能量。