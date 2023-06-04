姜濤迫自己重睇叱咤演出片段 3分鐘演出好漫長

古巨基與姜濤昨日亮相在網上音樂節目《Music Panda》，二人合唱不少歌曲。古巨基在節目中透露姜濤曾在群組內說︰「基仔呀我覺得不如咁咁咁」之後不夠半分鐘再說︰「唔好意思呀，我頭先唔應該叫基仔，古Sir唔好意思呀！」他續稱有次在群組錄音時，沒想到姜濤的回應竟然是敷MASK的照片，令他覺得姜濤為人好單純及可愛。

成個月唔敢見人

當二人談到入行最開心及沮喪的事，姜濤直言最開心是在《全民造星》奪得冠軍，拿下人生第一個獎項，可以有東西讓父母感到自豪。及後他再憑《蒙著嘴說愛你》在叱咤獲得音樂獎，他稱那時才覺得自己的知名度已經很不一樣，同時也開始感到壓力。他直言最沮喪的事同樣也是在叱咤發生，他認為是入行最沮喪的時間，他說︰「完咗嗰幾日我未知件事去到咁，未意識到件事咁，只知唔唔係幾好。」其後他再開但IG、Facebook，才發現關於當晚他的表現報道是「海量式」，令他那段時間不敢去維園打波、跑步，「好驚人哋望住我，會猝低頭，我唔敢睇嗰個表演，過一個月先敢睇。」