姜濤追星現身利拿特活動 Edan獲偶像follow：人生成就解鎖

NBA球星達米安利拿特(Damian Lillard)旋風式襲港，MIRROR成員都變成追星族，先後在社交冇晒合照。昨日利拿特出席 「KICKS CREW x Damian Lillard Hong Kong 2023」活動 ，MIRROR 三子姜濤、呂爵安(Edan)及邱士縉(Stanley)亦獲邀參與活動，並有幸能與利拿特切磋球技，更合影留念。
活動後，姜濤形容為「關公面前耍大刀」的感覺，更表示他們三子跟利拿特比較手掌大小，一比之下發覺對方的手掌真的很大，羡慕對方能單手接波；而Edan 則大讚利拿特親切，全無架子。
今日，姜濤在社交網分享照片及短片，這是姜濤自去年的明星籃球賽受傷後，再次在公開活動上打籃球，不過姜濤卻自嘲上籃姿勢完全沒進步，並笑言︰「上籃炒粉，實在太丟臉。」而負責防守的Edan ，雖然攔截利拿特失敗，但他依然興奮，並寫道：「有得mark NBA Superstar，然後好似 Paul George咁被佢InMy Face 絕殺，老咗真係可以好自豪咁同自己嘅孫哂命，無憾了無憾了。It's Dame Time!!!」他續說：「今日罰球幾準，唔似 Stanley炒幾球 layup，不過射DameTime Shot 全部Air，完美結局，夾都夾唔到，開心仔，滿足了」Edan更獲利拿特 follow IG ，並大曬截圖大呼「人生成就解鎖」。