姜濤追星現身利拿特活動 Edan獲偶像follow：人生成就解鎖

NBA球星達米安利拿特(Damian Lillard)旋風式襲港，MIRROR成員都變成追星族，先後在社交冇晒合照。昨日利拿特出席 「KICKS CREW x Damian Lillard Hong Kong 2023」活動 ，MIRROR 三子姜濤、呂爵安(Edan)及邱士縉(Stanley)亦獲邀參與活動，並有幸能與利拿特切磋球技，更合影留念。

活動後，姜濤形容為「關公面前耍大刀」的感覺，更表示他們三子跟利拿特比較手掌大小，一比之下發覺對方的手掌真的很大，羡慕對方能單手接波；而Edan 則大讚利拿特親切，全無架子。