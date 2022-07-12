姜濤通頂開工呻MIRROR花姐唔等人 其他成員做緊咩？

MIRROR演唱會尚有兩個星期便開鑼，近日12位成員忙於彩排及拍攝工作，姜濤於早上7時39分上載一面呆滯及頭髮亂了的照片，留言說︰「大家早安，我收工了。MIRROR走了、花姐寶姐走了、梳化團隊也走了，剩我一個，全都是群沒人性的傢伙……」一小時後再上載回家路上的風景說︰「回家的感覺真好」。

MIRROR全隊開通宵

至於MIRROR其他成員，亦都因為忙拍攝工作搞到通宵達旦。Edan在零晨四點幾上載自拍片段，一臉倦容的他留言說︰「眼都打唔開，唔知幾點收工呢？」最後在今早7時多收工，並留言表示自己的狀態是「死亡」。Anson Lo則由昨晚6點半至今日凌晨5時42分仍在拍攝工作。

AK於今早5時半左右留言︰「開工係天光，天光都未收工。Yeah！大家頂住呀！」及至今早8點才回家休息。Alton則於今早10時留言謂︰「0800-3130 Good morning？Good night！」透露自己近乎連踩三日。Ian則於早上8時左右分享一頭亂髮的自拍照，估計他是收工後自拍，Frankie及Jeremy亦於差不多時間上載自拍照表示「收工」。

Stanley就於昨晚上載在化妝室的自拍片，及至今早7時多再上載一臉倦容的自拍片，而接近下午2時分享了他的午餐，見到有青瓜、雞肉及烚蛋，這些都是操肌必吃的食物。Tiger就在今早十點上載公仔麵表示餓得濟睡不著，並留言晚安。雖然Lokman及Jer未有分享即時情況，相信也與其他成員一樣忙至天光才回家。