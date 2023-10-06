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娛樂
2023-10-06 15:45:03

姜濤遭台星黃安稱作「小肥仔」　 還轉載P圖質疑「買粉絲造假」

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黃安微博以「小肥仔」稱呼姜濤 上載改圖質疑買粉絲造假：花錢請的部隊可不可以敬業點

人氣男團MIRROR為慶祝成軍5周年，成員們早前分兩批飛到澳洲拍攝新團綜，吸引大批鏡粉前往機場送機，場面墟冚。台灣歌手黃安日前「炒車」上載改圖質疑買粉絲造假，並以「小肥仔」稱呼姜濤。

原圖專頁被踢爆用改圖誤導網民

早前有Facebook專頁出PO，轉載一張鏡粉影相時冇開鏡頭蓋嘅改圖，並寫上：「咦 發現咗啲唔應該發現嘅嘢⋯⋯」，唔少信以為真嘅網民就留言「專業啲！臨時演員都係演員」及「影相唔記得開鏡頭蓋。。。今次連霞姨飯盒都未必有啦」等等。

其後有Facebook專頁踢爆該專頁用改圖誤導網民，相中嘅「神徒」（Anson Lo粉絲暱稱）根本有拎走鏡頭蓋。事後，呢個Facebbok專頁急急刪除PO了事。

曾遭章子怡貼堂威脅提告

估唔到呢單嘢竟然傳到去台灣，自封「台獨剋星」兼曾唱《新鴛鴦蝴蝶夢》嘅台灣歌手黃安，前日佢喺微博轉載呢張改圖，並寫上話：「這小肥仔的公司是非把小肥仔捧紅不可，花大氣力在各網絡平台帶話題，說小肥仔是香港頂流，所到之處人滿為患。」

他又稱：「但是，花錢請的部隊可不可以敬業點，拍照的時候把相機鏡頭蓋取下來行嗎？而且還同一品牌，太隨便了。 ​​​」

其實黃安都唔係第一次 「炒車」，過往會經常發表爭議性言論，例如2021年12月佢喺微博造謠指章子怡及汪峰已經離婚，嬲到章子怡喺微博將黃安嘅帖文截圖，並加上大大隻字嘅「假」字：「假的！！！峰哥明早該告誰告誰！」之後，黃安隨即刪除帖文並急急拍片道歉。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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