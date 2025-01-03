姜濤邀900姜糖拍新歌《白果》MV 學習面對捧蛋：最重要係自己點評價自己(有片）

姜濤推出本年度首支派台歌《白果》，道出對獎項和頒獎禮的看法與感悟，並邀請900位姜糖拍攝新歌MV，造就一場別具意義的頒獎禮。出道6年的姜濤覺得獎項只是鼓勵，「攞到獎故然好，但攞唔到獎都唔代表我做嘅每一首歌係白費。無論攞獎與否，自己點樣評價自己先係最重要，呢個係《白果》想表達嘅訊息。」他強調仍熱愛唱歌，承諾今年會重新出發，他坦言：「我始終係好鍾意唱歌、做歌手，2025年我會做好多一系列，大家期待咗好耐嘅、唔同嘅歌曲俾大家。」

姜濤坦言，去年僅推出3首歌，被指出歌數量不夠，影響獲獎機會，「於是我就思考係咪要出多啲歌，符合fans對我嘅期待呢？但上年出歌嘅頻率係我感到舒適嘅節奏。」其實獎項、頒獎禮無處不在，《白果》唱出的亦是眾生相。姜濤續道：「每個行業都會有各種獎項或者唔同嘅頒獎典禮，例如運動員都會緊張自己會唔會攞到冠軍，學生會唔會攞到優異獎，但係咪代表冇獎嘅人就係nothing？我覺得唔係，無論成績如何，我都希望自己可以做到以坦然嘅心情去面對任何結果，同時亦希望每個人都可以做到，因為我覺得人生唔係得一個獎項，人生仲有好多唔同嘅嘢。」