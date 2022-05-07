姜濤都玩穿越？ 為提醒爸爸預防HPV救回媽媽一命

30年後的姜濤參加為期14天的時空旅程，來到2022年的香港，與「爸爸」一起整蛋糕，還與爸爸媽媽一起慶祝生日許願？原來這一切皆是《預防HPV No Regrets》微電影的橋段。

孝順的兒子不欲看見爸爸帶遺憾

姜濤續任HPV健康教育大使，早前接拍了《預防HPV No Regrets》微電影，希望能藉此呼籲大眾，尤其是一向覺得事不關己的男士適齡時及早預防HPV。影片以30年後作背景，姜濤的媽媽因為子宮頸癌過身，令沒有好好做足預防措施的爸爸悔疚不已。孝順的姜濤於是參加時空旅程來到2022年的香港，提醒爸爸要及早預防HPV，從而希望可以保護媽媽。影片中，姜濤「一家三口」一起慶祝媽媽生日。他亦趁機許願，希望每年也可與父母一起慶祝生日、整蛋糕及父母永遠身體健康。

一句對白令姜濤想起兄弟們

提到拍攝趣事，令姜濤「失手」了數次的對白，竟然是「如果大家想拎到consultation card，就要向醫生查詢」。由於姜濤已為他的兄弟準備了數張卡，說此對白時，他腦海中不斷浮現兄弟們平日逗趣的表情，令姜濤忍俊不禁，需要多拍數回！

拍攝遇籃球波友 拍攝更順暢

此外，由於影片初講述姜濤身處30年後的時空，所以講述未來的鏡頭，都要於綠幕前拍攝，以方便後期製作。雖然此拍攝模式令拍攝難度增高，亦要考驗想像力，但姜濤得到今次微電影的導演協助，過程十分順利。他又自爆，原來導演是他於維園打籃球的「波友」，二人相認後，拍攝過程又再增添不少歡樂。

以教育大使身份呼籲大眾及早預防 HPV

坊間依然有不少人對HPV有所誤解，以致輕視感染HPV的嚴重性及未有於適當時候及早採取預防措施。所以，於今天的《預防 HPV No Regrets》微電影發佈會上，臨床腫瘤科專科謝耀昌醫生會為大家一一拆解迷思，希望能向大眾分享正確的醫學資訊，提升對感染HPV的關注度。而姜濤亦以教育大使身份呼籲大家，尤其適齡男性要及早預防 HPV。

微電影將於5月7日晚9時起正式播放

《預防HPV No Regrets微電影》將於5月7日晚上9時於MSD HK Youtube channel正式播放。想知 30 年後的姜濤與現在有何分別？他的時空旅程又發生了甚麼事？敬請密切留意。